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"Вагнеровцы" не могут компенсировать выведенных из Мали миротворцев ООН, — ISW

26 октября 2023 07:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
"Вагнеровцы" не могут компенсировать выведенных из Мали миротворцев ООН, — ISW
Боевики "Вагнера" и Мали. Фото: АР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Малийская хунта не может компенсировать вывод сил ООН на севере Мали, сохраняя давление в других местах, что, вероятно, создаст пробелы для боевиков, связанных с Аль-Каидой, для использования в центральной части Мали.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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В отчете отмечается, что почти 13 тысяч миротворцев ООН начали покидать Мали еще в июле после того, как малийская хунта давила на Совет Безопасности ООН, чтобы он прекратил миротворческую операцию. Как известно, миротворцы ООН покинут Мали до конца 2023 года. Миссия ООН помогла защитить основные населенные пункты в центральной и северной части Мали в последнее десятилетие и поддерживала неустойчивое мирное соглашение 2015 между сепаратистскими повстанцами-туарегами и правительством Мали.

Аналитики рассказали, что финансируемые Кремлем малийские солдаты и их помощники Группы Вагнера сейчас конкурируют с региональным филиалом Аль-Каиды Джамаат Нусрат аль-Ислам ва аль-Муслимин (JNIM) и повстанцами-сепаратистами-туарегами, чтобы восполнить образовавшийся вакуум.

"Контингент "Вагнера" численностью 1000 человек не имеет живой силы или возможностей, чтобы заменить силы ООН, и осуществляет зверства, подпитывающие поддержку JNIM и повстанцев", — говорится в отчете.

Малийские силы резко снизили темпы своих операций в центральной части Мали после того, как отдали приоритет северной части Мали, показывая, что им также не хватает возможностей для заполнения сил ООН, не рискуя где-либо.

Напомним, недавно в ВСУ объяснили, почему прекратились штурмы россиян в стиле "Вагнера". Военные объясняют, что это свидетельствует о том, что российские руководят кадровые офицеры.

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