"Вагнерівці" не можуть компенсувати виведених з Малі миротворців ООН, — ISW

Бойовики "Вагнера" і Малі. Фото: АР

Малійська хунта не може компенсувати виведення сил ООН на півночі Малі, зберігаючи тиск в інших місцях, що, ймовірно, створить прогалини для бойовиків, пов’язаних з Аль-Каїдою, для використання в центральній частині Малі.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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У звіті зазначається, що майже 13 тисяч миротворців ООН почали залишати Малі ще в липні після того, як малійська хунта тиснула на Раду Безпеки ООН, щоб вона припинила миротворчу операцію. Як відомо, миротворці ООН покинуть Малі до кінця 2023 року. Місія ООН допомогла захистити основні населені пункти в центральній і північній частині Малі протягом останнього десятиліття та підтримувала нестійку мирну угоду 2015 року між сепаратистськими повстанцями-туарегами та урядом Малі.

Аналітики розповіли, що малійські солдати та їхні помічники Групи Вагнера, які фінансуються Кремлем, зараз конкурують із регіональною філією Аль-Каїди Джамаат Нусрат аль-Іслам ва аль-Муслімін (JNIM) і повстанцями-сепаратистами-туарегами, щоб заповнити утворився вакуум безпеки.

"Контингент "Вагнера" чисельністю 1000 осіб не має живої сили чи можливостей, щоб замінити сили ООН, і здійснює звірства, які підживлюють підтримку JNIM і повстанців", — йдеться у звіті.

Загалом, малійські сили різко знизили темпи своїх операцій у центральній частині Малі після того, як віддали пріоритет північній частині Малі, показуючи, що їм також не вистачає можливостей для заповнення сил ООН, не ризикуючи деінде.

Нагадаємо, нещодавно в ЗСУ пояснили, чому припинились штурми росіян в стилі "Вагнера". Військові пояснюють, що це свідчить про те, що росіянами керують кадрові офіцери.