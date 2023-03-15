"Вагнеровцы" рекламируют свою ЧВК на порносайте: Пригожин уже отреагировал

Евгений Пригожин

На порносайте Pornhub размещают рекламу о вступлении в ЧВК "Вагнер". В Пригожине считают, что такая реклама – удачная идея маркетологов.

Об этом говорится в пресс-службе владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

ЧВК "Вагнер" на Pornhub

Рекламу показывают как прерол перед роликами, если заходить на Pornhub с территории россии, но не во всех регионах. Так, реклама недоступна в москве. При этом увидеть ее могут пользователи из Кемеровской и Волгоградской областей.

"Мы самая охотная частная армия в мире. Мы ведем набор бойцов из всех регионов россии. Не др*чи, а иди на работу в "ПВК Вагнера", — звучит на рекламном ролике женский голос на фоне изображения девушки с леденцем во рту.

После этого на видео появляется номер телефона, действительно принадлежащего вербовщикам в военную компанию.

Реакция Пригожина

В пресс-службу Пригожина с запросом о таком необычном объявлении обратился журналист. Он попросил прокомментировать информацию, что на сайте Pornhub была размещена реклама о вступлении в ряды ЧВК "Вагнер".

"Я не знаю на каких, но размещение рекламы ЧВК "Вагнер" на порносайтах — это очень хорошая идея наших маркетологов. Я с ними абсолютно полностью согласен, и в этой рекламе говорится: "Иди воевать в ЧВК "Вагнер", полно дроч** и". Кто не согласен с этим доказательством? " — ответил Пригожин.

Напомним, недавно Евгений Пригожин совершил так называемый "каминг-аут", он заявил, что в 2024 году планирует баллотироваться в президенты Украины. Он намерен сразиться с Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.