"Вагнерівці" рекламують свою ПВК на порносайті: Пригожин вже відреагував
На порносайті Pornhub розміщують рекламу про вступ до ПВК "Вагнер". У Пригожина вважають, що така реклама — вдала ідея маркетологів.
Про це йдеться у пресслужбі власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.
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ПВК "Вагнер" на Pornhub
До пресслужби Пригожина із запитом звернувся журналіст. Він попросив прокоментувати інформацію про те, що на сайті Pornhub була розміщена реклама щодо вступу до лав ПВК "Вагнер".
"Я не знаю на яких, але розміщення реклами ПВК "Вагнер" на порносайтах — це дуже гарна ідея наших маркетологів. Я з ними абсолютно повністю згоден, і в цій рекламі йдеться: "Йди воювати в ПВК "Вагнер", годі дроч**и". Хто не згоден із цим доказом?" — відповів Пригожин.
Нагадаємо, Нещодавно Євген Пригожин зробив так званий "камінг-аут", він заявив, що у 2024 році планує балотуватися у президенти України. Він намірений позмагатися з Петром Порошенком та Володимиром Зеленським.