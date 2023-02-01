Вагнеровцев привлекут к освобождению от повстанцев золотоносного района ЦАР

Частную военную компанию "Вагнер" официально привлекут к борьбе с повстанцами в ЦАР

Сразу три страны центральной части Африканского континента планируют с помощью российских наемников зачистить часть ЦАР от повстанцев. Район, контролируемый повстанцами, богат золотом.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Три страны договорились

В прошлом месяце три страны центральной части Африканского континента — Чад, Судан и Центральноафриканская республика — подписали соглашение, направленное на борьбу с повстанцами.

Эти повстанцы контролируют несколько провинции ЦАР, граничащих с двумя другими странами-подписантами соглашения.

Чем так важен повстанческий регион

Территория Центральноафриканской республики, которую контролируют антиправительственные повстанцы, богата полезными ископаемыми.

Особенно важными и значимыми в этом районе являются залежи золота.

Привлечение россиян

Согласно соглашению, отмечает издание, три африканских страны договорились о помощи российских военных формирований.

Речь, вероятно, о частной военной компании "Вагнер", которая является традиционно влиятельной силой в этом регионе.

Напомним, в январе издание Politico писало, что за последний год группа "Вагнера" значительно расширила свою деятельность в Центральноафриканской Республике, в которой она видит для себя немалые потенциальные доходы от добычи полезных ископаемых — до одного миллиарда долларов. Как отмечает Politico, эти деньги планируется направить на закупку нового оружия и истребителей для воюющих против Украины боевиков "Вагнера".

Известно, что эта частная военная компания принадлежит российскому олигарху Евгению Пригожину, занимающемуся военизированной деятельностью по всему миру, в частности в Африке и на Ближнем Востоке, и становится все более активной на передовой в Украине. В публикации говорится, что американские чиновники годами предупреждали, что группа "Вагнера" использовала доходы от добычи полезных ископаемых, чтобы помочь россии финансировать войну в условиях западных санкций.

Фото: Franceinfo