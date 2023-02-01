Вагнерівців залучать до звільнення від повстанців золотоносного району ЦАР

Приватну військову компанію "Вагнер" офіційно залучать до боротьби з повстанцями у ЦАР

Відразу три країни центральної частини Африканського континенту планують за допомогою російських найманців зачистити від повстанців частину ЦАР. Район, який контролюють повстанці, багатий на золото.

Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

Три країни домовилися

Минулого місяця три країни центральної частини Африканського континенту — Чад, Судан і Центральноафриканська республіка — підписали угоду, спрямовану на боротьбу із повстанцями.

Ці повстанці контролюють кілька провінції ЦАР, які межуть із двома іншими країнами-підписантами угоди.

Чим так важливий повстанський регіон

Територія Центральноафриканської республіки, яку контролюють антиурядові повстанці, є багатою на корисні копалини.

Особливо важливими і значимими у цьому районі є поклади золота.

Залучення росіян

Згідно із угодою, зазначає видання, три африканські країни домовилися про допомогу російських військових формувань.

Йдеться, імовірно, про приватну військову компанію "Вагнер", яка є традиційно впливовою силою в цьому регіоні.

Нагадаємо, у січні видання Politico писало, що зо за останній рік група "Вагнера" значно розширила свою діяльність у Центральноафриканській Республіці, в якій вона вбачає для себе чималі потенційні прибутки від видобутку корисних копалин — до одного мільярда доларів. Як зазначає Politico, ці гроші планується спрямувати на закупівлю нової зброї та винищувачів для бойовиків "Вагнера", які воюють проти України.

Відомо, що ця приватна військова компанія належить російському олігарху Євгену Пригожину, який займається воєнізованою діяльністю по всьому світу, зокрема в Африці та на Близькому Сході, і стає дедалі більш активною на передовій в Україні. У публікації йдеться, що американські чиновники роками попереджали, що група "Вагнера" використовувала прибутки від видобутку корисних копалин, щоб допомогти рф фінансувати війну в умовах західних санкцій.

Фото: Franceinfo