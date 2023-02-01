Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow "Вагнерівці" зачищатимуть золотонісний район в Центральноафриканській республіці arrow

"Вагнерівці" зачищатимуть золотонісний район в Центральноафриканській республіці

1 лютого 2023 12:51
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Вагнерівців залучать до звільнення від повстанців золотоносного району ЦАР
Приватну військову компанію "Вагнер" офіційно залучать до боротьби з повстанцями у ЦАР
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Відразу три країни центральної частини Африканського континенту планують за допомогою російських найманців зачистити від повстанців частину ЦАР. Район, який контролюють повстанці, багатий на золото.

Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

Читайте також:

Три країни домовилися

Минулого місяця три країни центральної частини Африканського континенту — Чад, Судан і Центральноафриканська республіка — підписали угоду, спрямовану на боротьбу із повстанцями.

Ці повстанці контролюють кілька провінції ЦАР, які межуть із двома іншими країнами-підписантами угоди.

Чим так важливий повстанський регіон

Територія Центральноафриканської республіки, яку контролюють антиурядові повстанці, є багатою на корисні копалини.

Особливо важливими і значимими у цьому районі є поклади золота.

Залучення росіян

Згідно із угодою, зазначає видання, три африканські країни домовилися про допомогу російських військових формувань.

Йдеться, імовірно, про приватну військову компанію "Вагнер", яка є традиційно впливовою силою в цьому регіоні.

Нагадаємо, у січні видання Politico писало, що зо за останній рік група "Вагнера" значно розширила свою діяльність у Центральноафриканській Республіці, в якій вона вбачає для себе чималі потенційні прибутки від видобутку корисних копалин —  до одного мільярда доларів. Як зазначає Politico, ці гроші планується спрямувати на закупівлю нової зброї та винищувачів для бойовиків "Вагнера", які воюють проти України.

Відомо, що ця приватна військова компанія належить російському олігарху Євгену Пригожину, який займається воєнізованою діяльністю по всьому світу, зокрема в Африці та на Близькому Сході, і стає дедалі більш активною на передовій в Україні. У публікації йдеться, що американські чиновники роками попереджали, що група "Вагнера" використовувала прибутки від видобутку корисних копалин, щоб допомогти рф фінансувати війну в умовах західних санкцій.

Фото: Franceinfo

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

15:01 Клуби АПЛ встановили рекорд із витрат на нових футболістів: цифри вражають

Ексклюзив

15:00 Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин

14:53 Сват Вікторії та Девіда Бекхем подав позов проти організаторів весілля Ніколи Пельтц та Брукліна

Новина з фото

14:43 РФ поширює фейковий "документ" щодо причин катастрофи з керівництвом МВС у Броварах

14:35 Intel скоротить зарплати працівникам: гендиректор втратить 25% окладу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

14:28 В СБУ оприлюднили подробиці щодо обшуків у Коломойського

14:24 Півзахисник збірної України зазнав важкої травми: грати почне нескоро

Новина з відео

14:23 Лобода анонсувала нову україномовну пісню, в якій звертається до окупантів

14:19 Департамент комунальної власності в Одесі остаточно очолив Олександр Ахмеров: що про нього відомо

14:10 ДБР повідомило про підозру ексміністру енергетики Насалику: що інкримінують посадовцю

Ексклюзив

15:00 Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин

Новина з відео

14:23 Лобода анонсувала нову україномовну пісню, в якій звертається до окупантів

Новина з відео

07:53 Росіяни пригнали ще один підводний човен з "Калібром", — Гуменюк

Новина з відео

23:09 Чекаємо на новини для України: Зеленський про рішення союзників у ЄС

Новина з відео

20:55 "У нас армія впаде як картковий будинок": окупант скаржиться на низьку боєздатність серед військових

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:43 ЗСУ пояснили, чому сьогодні тричі оголошували повітряну тривогу

Ексклюзив

17:00 "Інформвійну на книжковому ринку ми програли": власник "Фоліо" Олександр Красовицький

Новина з відео

16:55 Гороскоп на 1 лютого: Левам — час на самоаналіз, Скорпіонам — не поспішати

Ексклюзив

16:30 Коваленко: "росія планує захопити увесь Донбас у найближчі місяці, але ЗСУ готують сюрприз ворогу"

Новина з відео

16:20 В Одесі горів соціальний центр для переселенців: наслідки та ймовірна причина пожежі

Ексклюзив

15:00 Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин

Ексклюзив

09:00 Капкан для росіян: чи перетвориться лівобережжя Дніпра на "котел" для окупантів

08:00 Доплати військовим, субсидії, виплати біженцям та безкоштовні LED-лампи: що зміниться з 1 лютого

18:30 Як змінилась військова тактика росії за майже рік повномасштабного вторгнення

Ексклюзив

17:00 "Інформвійну на книжковому ринку ми програли": власник "Фоліо" Олександр Красовицький

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:38 Як харківський бабак-віщун Тимко жив в окупації

Ексклюзив

16:30 Коваленко: "росія планує захопити увесь Донбас у найближчі місяці, але ЗСУ готують сюрприз ворогу"

12:30 Бійка жаби та гадюк: як Пригожин та Рогозін Гіркіна на фронт не пускали

Ексклюзив

12:16 Селезньов перелічив три складові, необхідні ЗСУ для початку контрнаступу

Ексклюзив

11:14 Селезньов сказав, на яких напрямках ворог має ініціативу

Актуальне по темі

None 1 Лютий 14:43

Клуби АПЛ встановили рекорд із витрат на нових футболістів: цифри вражають

None 1 Лютий 09:57

Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин

None 1 Лютий 14:52

Сват Вікторії та Девіда Бекхем подав позов проти організаторів весілля Ніколи Пельтц та Брукліна

None 1 Лютий 14:43

РФ поширює фейковий "документ" щодо причин катастрофи з керівництвом МВС у Броварах

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB