Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Частная военная компания "Вагнер" отреагировала на обращение Владимира Путина. "Вагнеровцы" заявили, что в России скоро будет новый президент.

Об этом заявила на своем Telegram-канале ЧВК "Вагнер".

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"Вагнер" о выборе Путина

В частной военной компании "Вагнер" прокомментировали обращение президента России Владимира Путина.

"Вагнеровцы" заявили, что российский президент в ситуации с бунтом Евгения Пригожина сделал неправильный выбор.

В России будет новый президент

Прессслужба ЧВК "Вагнер" сделала резкое заявление в адрес нынешнего кремлевского диктатора.

"Скоро у нас будет новый президент", — отметили на Telegram-канале частной военной компании.

Вагнеровцы о Путине

Напомним, что в администрации российского президента Владимира Путина рассматривают все сценарии развития событий противостояния владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и Министра обороны РФ Сергея Шойгу. В частности, не исключают сценарий начала гражданской войны в России.

Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные. Кроме того, этим событиям предшествовало сообщение в Telegram-канале группировки с намекающим подтекстом.

В России на Первом канале состоялся экстренный выпуск новостей. В сюжете рассказали о "постановке" удара Минобороны РФ по "вагнеровцам" и призвали принять меры по задержанию Пригожина.

Утром 24 июня Евгений Пригожин заявил, что захватил все военные объекты в Ростове-на-Дону и ждет Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Также он пригрозил пойти на Москву.