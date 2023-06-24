"Вагнерівці" заявили, що в Росії скоро буде новий президент
Приватна військова компанія "Вагнер" відреагувала на звернення Володимира Путіна. "Вагнерівці" заявили, що в Росії невдовзі буде новий президент.
Про це заявила на своєму Telegram-каналі ПВК "Вагнер".
"Вагнер" про вибір Путіна
У приватній військовій компанії "Вагнер" прокоментували звернення президента Росії Володимира Путіна.
"Вагнерівці" заявили, що російський президент в ситуації із бунтом Євгена Пригожина зробив неправильний вибір.
В Росії буде новий президент
Пресслужба ПВК "Вагнер" зробила різку заяву на адресу нинішнього кремлівського диктатора.
"Невдовзі у нас буде новий президент", — наголосили на Telegram-каналі приватної військової компанії.
Нагадаємо, що в адміністрації російського президента Володимира Путіна розглядають усі сценарії розвитку подій протистояння власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та Міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Зокрема, не виключають також сценарій початку громадянської війни в Росії.
Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові. Крім того, цим подіям передував допис у Telegram-каналі угруповання і підтекстом-натяком.
В Росії на Першому каналі відбувся екстрений випуск новин. У сюжеті розповіли про "постановку" удару Міноборони РФ по "вагнерівцям" та закликали вжити заходів для затримання Пригожина.
Уранці 24 червня Євген Пригожин заявив, що захопив усі військові об’єкти в Ростові-на-Дону і чекає на Сергія Шойгу та Валерія Герасимова. Також він пригрозив піти на Москву.