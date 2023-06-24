"Вагнерівці" заявили, що в Росії скоро буде новий президент

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Приватна військова компанія "Вагнер" відреагувала на звернення Володимира Путіна. "Вагнерівці" заявили, що в Росії невдовзі буде новий президент.

Про це заявила на своєму Telegram-каналі ПВК "Вагнер".

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"Вагнер" про вибір Путіна

У приватній військовій компанії "Вагнер" прокоментували звернення президента Росії Володимира Путіна.

"Вагнерівці" заявили, що російський президент в ситуації із бунтом Євгена Пригожина зробив неправильний вибір.

В Росії буде новий президент

Пресслужба ПВК "Вагнер" зробила різку заяву на адресу нинішнього кремлівського диктатора.

"Невдовзі у нас буде новий президент", — наголосили на Telegram-каналі приватної військової компанії.

Вагнерівці про Путіна

Нагадаємо, що в адміністрації російського президента Володимира Путіна розглядають усі сценарії розвитку подій протистояння власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та Міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Зокрема, не виключають також сценарій початку громадянської війни в Росії.

Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові. Крім того, цим подіям передував допис у Telegram-каналі угруповання і підтекстом-натяком.

В Росії на Першому каналі відбувся екстрений випуск новин. У сюжеті розповіли про "постановку" удару Міноборони РФ по "вагнерівцям" та закликали вжити заходів для затримання Пригожина.

Уранці 24 червня Євген Пригожин заявив, що захопив усі військові об’єкти в Ростові-на-Дону і чекає на Сергія Шойгу та Валерія Герасимова. Також він пригрозив піти на Москву.