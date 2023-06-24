"Вагнеровцы" захватили в плен большую группу российских военных

Российские военные, плененные "вагнеровцами". Фото из соцсетей

Наемники ЧВК Евгения Пригожина "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.

Об этом сообщили российские паблики в соцсетях и мессенджерах.

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Наемники ЧВК "Вагнер" начали брать в плен военнослужащих регулярной российской армии.

Российский пропагандист о пленных военных

По состоянию на данный момент известно о 180 пленных российских военных.

Российские военные в плену у наемников ЧВК "Вагнер"

Фото из соцсетей

Где это произошло

По имеющейся информации, инцидент произошел в Воронежской области.

Российских военных члены ЧВК "Вагнер" взяли в плен на пограничном переходе Бугаевка.

В сети появились фотографии пленных.

Плененные "вагнеровцами" российские военные

Фото из соцсетей

Напомним, что в администрации российского президента Владимира Путина рассматривают все сценарии развития событий противостояния владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и Министра обороны РФ Сергея Шойгу. В частности, не исключают сценарий начала гражданской войны в России.

Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные. Кроме того, этим событиям предшествовало сообщение в Telegram-канале группировки с намекающим подтекстом.

В России на Первом канале состоялся экстренный выпуск новостей. В сюжете рассказали о "постановке" удара Минобороны РФ по "вагнеровцам" и призвали принять меры по задержанию Пригожина.

Утром 24 июня Евгений Пригожин заявил, что захватил все военные объекты в Ростове-на-Дону и ждет Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Также он пригрозил пойти на Москву.