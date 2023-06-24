"Вагнерівці" захопили в полон велику групу російських військових
Найманці ПВК Євгена Пригожина "Вагнер" взяли в полон 180 російських військовослужбовців. Інцидент стався у Воронезькій області Росії.
Про це повідомили російські пабліки в соцмережах та месенджерах.
Полонені росіяни
Найманці ПВК "Вагнер" почали брати в полон військовослужбовців регулярної російської армії.
Станом на цю хвилину відомо про 180 полонених російських військових.
Де це сталося
За наявною інформацією, інцидент стався у Воронезькій області.
Російських військових члени ПВК "Вагнер" взяли в полон на прикордонному переході Бугаївка.
В мережі з’явилися фото полонених.
Нагадаємо, що в адміністрації російського президента Володимира Путіна розглядають усі сценарії розвитку подій протистояння власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та Міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Зокрема, не виключають також сценарій початку громадянської війни в Росії.
Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові. Крім того, цим подіям передував допис у Telegram-каналі угруповання з підтекстом-натяком.
В Росії на Першому каналі відбувся екстрений випуск новин. У сюжеті розповіли про "постановку" удару Міноборони РФ по "вагнерівцям" та закликали вжити заходів для затримання Пригожина.
Уранці 24 червня Євген Пригожин заявив, що захопив усі військові об’єкти в Ростові-на-Дону і чекає на Сергія Шойгу та Валерія Герасимова. Також він пригрозив піти на Москву.