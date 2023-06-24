"Вагнерівці" захопили в полон велику групу російських військових

Російські військові, полонені "вагнерівцями". Фото із соцмереж

Найманці ПВК Євгена Пригожина "Вагнер" взяли в полон 180 російських військовослужбовців. Інцидент стався у Воронезькій області Росії.

Про це повідомили російські пабліки в соцмережах та месенджерах.

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Полонені росіяни

Найманці ПВК "Вагнер" почали брати в полон військовослужбовців регулярної російської армії.

Російський пропагандист про полонених військових

Станом на цю хвилину відомо про 180 полонених російських військових.

Російські військові в полоні у найманців ПВК "Вагнер"

Фото із соцмереж

Де це сталося

За наявною інформацією, інцидент стався у Воронезькій області.

Російських військових члени ПВК "Вагнер" взяли в полон на прикордонному переході Бугаївка.

В мережі з’явилися фото полонених.

Полонені "вагнерівцями" російські військові

Фото із соцмереж

Нагадаємо, що в адміністрації російського президента Володимира Путіна розглядають усі сценарії розвитку подій протистояння власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та Міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Зокрема, не виключають також сценарій початку громадянської війни в Росії.

Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові. Крім того, цим подіям передував допис у Telegram-каналі угруповання з підтекстом-натяком.

В Росії на Першому каналі відбувся екстрений випуск новин. У сюжеті розповіли про "постановку" удару Міноборони РФ по "вагнерівцям" та закликали вжити заходів для затримання Пригожина.

Уранці 24 червня Євген Пригожин заявив, що захопив усі військові об’єкти в Ростові-на-Дону і чекає на Сергія Шойгу та Валерія Герасимова. Також він пригрозив піти на Москву.