Военный ЧВК "Вагнер". Фото: росСМИ

Организация Объединенных Наций опубликовала отчет, в котором говорится, что к убийству 500 человек из африканского города Моура причастны "вагнеровцы". Отмечается, что военные наносили пытки и насиловали гражданских лиц.

Об этом пишет издание The Guardian.

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Отмечается, что сначала прилетел вертолет, пролетавший низко над рекой, затем местные жители услышали автоматную стрельбу. Затем прибыли еще вертолеты, высадили войска вокруг домов.

Солдаты приказали людям выйти из домов, пытавшихся сбежать — расстреливали. В тот момент погибли не менее 20 мирных жителей.

Пятидневная военная операция в Африке, которую совершили "вагнеровцы"

Следователи из офиса ООН по правам человека пришли к выводу, что есть веские признаки того, что более 500 человек были убиты малийскими войсками и иностранными военнослужащими, которые, вероятно, принадлежали к группе наемников Вагнера, которой руководил Евгений Пригожин.

Эти обвинения еще раз подчеркивают масштабы нарушений прав человека, которые совершили "вагнеровцы", также действовавшие по меньшей мере в шести других африканских странах.

"Западные чиновники утверждают, что Кремль использует ЧВК "Вагнер" для продвижения российских экономических и политических интересов в Африке и в других странах. Они говорят, что эти усилия подкреплены масштабной кампанией дезинформации", — говорится в сообщении.

Аналитики фиксируют всплеск насилия везде, где присутствовали военные ЧВК "Вагнер".

Что сказали власти города, который подвергся пыткам от "вагнеровцев"

Представитель правительства Мали назвал отчет "предвзятым" и "базированным на выдуманной истории", и сказал, что расследование, проведенное малайскими судебными органами, обнаружило, что "во время военной операции в Моуре не было убито ни одного гражданского населения", а только "вооруженных террористов" ".

Данные ООН подтверждают свидетельские показания, которые говорили с журналистами в прошлом году. Амаду Барри, живущий в соседнем селе, рассказал, что посещал рынок в Моуре, когда внезапно появились вертолеты и высадились войска. Это побудило небольшую группу исламистских боевиков в деревне выстрелить в солдат, а затем скрыться на мотоциклах.

"Мы начали бежать по всем направлениям, некоторые в дома. Затем малайская армия открыла огонь по бегущим людям, убив так много людей", — сказал он.

Считается, что в течение следующих четырех дней было убито по меньшей мере 500 человек, говорится в отчете, в котором названо по меньшей мере 238 из этих жертв.

Напомним, ранее мы писали, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что 20 мая его войска полностью захватили Бахмут. По его словам, это произошло в 12:00.

Пригожин сообщил, что его военные выйдут из города 25 мая и отправятся на отдых и переподготовку, поскольку они воевали 427 дней.

Также мы рассказывали, что Институт изучения войны сообщал о том, что Пригожин признал отступление "вагнеровцев", окружить Бахмут они не могут.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники не могут оцепить украинские силы в Бахмуте.