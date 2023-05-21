"Вагнерівців" визнали причетними до тортур і ґвалтувань у африканському місті Моура

Військовий ПВК "Вагнер". Фото: росЗМІ

Організація Обʼєднаних Націй опублікувала звіт, в якому йдеться, що що до вбиства 500 людей із африканського міста Моура причетні "вагнерівці". Зазначається, що військові завдавали тортур та ґвалтували цивільних осіб.

Про це пише видання The Guardian.

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Зазначається, що спочатку прилетів гелікоптер, який пролітав низько над річкою, потім місцеві жителі почули автоматну стрілянину. Потім прибули ще гелікоптери, висадили війська навколо будинків.

Солдати наказали людям вийти з будинків, тих, хто намагався втекти — розстрілювали. У той момент загинуло щонайменше 20 мирних жителів.

Пʼятиденна військова операція в Африці, яку вчинили "вагнерівці"

Слідчі з офісу ООН з прав людини дійшли висновку, що є вагомі ознаки того, що понад 500 людей було вбито малійськими військами та іноземними військовослужбовцями, які, ймовірно, належали до групи найманців Вагнера, якою керував Євген Пригожин.

Ці звинувачення ще раз підкреслюють масштаби порушень прав людини, які вчинили "вагнерівці", що також діяла щонайменше в шести інших африканських країнах.

"Західні чиновники стверджують, що Кремль використовує ПВК "Вагнер" для просування російських економічних і політичних інтересів в Африці та інших країнах. Вони кажуть, що ці зусилля підкріплені масштабною кампанією дезінформації", — йдеться в повідомленні.

Аналітики фіксують сплеск насильства скрізь, де були присутні військові ПВК "Вагнер".

Що сказала влада міста, яке зазнало тортур від "вагнерівців"

Представник уряду Малі назвав звіт "упередженим" і "базованим на вигаданій історії", і сказав, що розслідування, проведене малийськими судовими органами, виявило, що "під час військової операції в Моурі не було вбито жодного цивільного населення", а лише "озброєних терористів".

Дані ООН підтверджують свідчення свідків, які говорили з журналістами минулого року. Амаду Баррі, який живе в сусідньому селі, розповів, що відвідував ринок у Моурі, коли раптово з’явилися гелікоптери та висадилися війська. Це спонукало невелику групу ісламістських бойовиків у селі вистрілити в солдатів, а потім втекти на мотоциклах.

"Ми почали тікати в усіх напрямках, деякі в будинки. Потім малійська армія відкрила вогонь по людях, що тікали, убивши так багато людей", — сказав він.

Вважається, що протягом наступних чотирьох днів було вбито щонайменше 500 людей, йдеться у звіті, в якому названо щонайменше 238 із цих жертв.

Нагадаємо, раніше ми писали, що очільник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що 20 травня його війська повністю захопили Бахмут. За його словами, це сталось о 12:00 дня.

Пригожин повідомив, що що його військові вийдуть із міста 25 травня і вирушать на відпочинок та перепідготовку, оскільки вони воювали 427 днів.

Також ми розповідали, що Інститут вивчення війни повідомляв про те, що Пригожин визнав відступ "вагнерівців", оточити Бахмут вони не можуть.

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці не можуть оточити українські сили у Бахмуті.