Вашингтон надеется на продление зернового соглашения, — Кирби

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Фото: REUTERS

США надеются на продление Черноморского зернового соглашения. Даже несмотря на попытки России сорвать ее.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Сообщает Укринформ.

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Будет ли продлено зерновое соглашение

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что США будут поддерживать ООН и Турцию в попытках продлить действие "зернового соглашения".

"Эта инициатива приносит пользу людям во всем мире, особенно на так называемом Глобальном Юге, которые пострадали от нехватки продовольственной безопасности в результате российской войны в Украине. Поэтому мы надеемся, что Черноморское зерновое соглашение будет продолжено", — сказал представитель Белого дома.

Заметим, "зерновая инициатива" была принята в Стамбуле 22 июля 2022 года с участием ООН, Украины, Турции, тогда как Россия и ООН параллельно подписали меморандум. Суть инициативы — в создании коридора для вывоза зерна из трех украинских портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный" в условиях войны России против Украины.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что эффективная работа зернового коридора после 17 июля возможна только при условии возобновления экспорта российского аммиака. С этой целью он считает, что Запад должен ослабить санкции.