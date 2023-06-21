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Вашингтон надеется на продление зернового соглашения, — Кирби

21 июня 2023 04:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вашингтон надеется на продление зернового соглашения, — Кирби
Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

США надеются на продление Черноморского зернового соглашения. Даже несмотря на попытки России сорвать ее.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Сообщает Укринформ.

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Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что США будут поддерживать ООН и Турцию в попытках продлить действие "зернового соглашения".

"Эта инициатива приносит пользу людям во всем мире, особенно на так называемом Глобальном Юге, которые пострадали от нехватки продовольственной безопасности в результате российской войны в Украине. Поэтому мы надеемся, что Черноморское зерновое соглашение будет продолжено", — сказал представитель Белого дома.

Заметим, "зерновая инициатива" была принята в Стамбуле 22 июля 2022 года с участием ООН, Украины, Турции, тогда как Россия и ООН параллельно подписали меморандум. Суть инициативы — в создании коридора для вывоза зерна из трех украинских портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный" в условиях войны России против Украины.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что эффективная работа зернового коридора после 17 июля возможна только при условии возобновления экспорта российского аммиака. С этой целью он считает, что Запад должен ослабить санкции.

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