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Вашингтон сподівається на продовження зернової угоди, — Кірбі

21 червня 2023 04:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вашингтон сподівається на продовження зернової угоди, — Кірбі
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

США сподіваються на продовження Чорноморської зернової угоди. Навіть попри намагання Росії зірвати її.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Повідомляє Укрінформ.

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Чи буде продовжена зернова угода

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі наголосив, що США підтримуватимуть ООН та Туреччину в намаганнях продовжити дію "зернової угоди".

"Ця ініціатива приносить користь людям у всьому світі, особливо на так званому Глобальному Півдні, які постраждали від браку продовольчої безпеки внаслідок російської війни в Україні. Тому ми сподіваємося, що Чорноморська зернова угода буде продовжена", — сказав представник Білого дому.

Зауважимо, "зернову ініціативу" було прийнято у Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини, тоді як Росія та ООН паралельно підписали меморандум. Суть ініціативи — у створенні коридору для вивезення зерна з трьох українських портів "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" в умовах війни Росії проти України.

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ефективна робота зернового коридору після 17 липня можлива лише за умови відновлення експорту російського аміаку. Для цього він вважає, що Захід повинен послабити санкції.

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