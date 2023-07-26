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Главарем "вагнеровцев" в Беларуси стал украинец: что о нем известно

26 июля 2023 15:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Главарем "вагнеровцев" в Беларуси стал украинец: что о нем известно
"Вагнеровцы" уезжают из Ростова-на-Дону. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В настоящее время главарем "вагнеровцев" в Беларуси является 46-летний Сергей Чубко с позывным "Пионер". Он уроженец Черновецкой области.

Об этом сообщает российское издание "Медуза".

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Во время выступления перед наемниками 19 июля Евгений Пригожин заявил, что "старшим по направлению Беларуси" стал некий Сергей с позывным "Пионер".

Впоследствии журналистам удалось выяснить, что этот "Пионер" — 46-летний Чубко Сергей Владимирович, уроженец Черновецкой области. Его отец воевал в Афганистане, а после распада СССР его семья переехала в Россию, а именно в Новороссийск.

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Главарь "Вагнер" в Беларуси Сергей "Пионер" Чубко. Фото: t.me/meduzalive

С 1994-го по 2002 год Чубко служил по контракту и в том числе воевал в Чечне, в 2003 году занял должность председателя комитета по делам молодежи в мэрии Новороссийска, а в 2005-м — перешел на должность заместителя главы администрации Мышакского сельского округа.

Уже в 2017 году он поступил в НДП Вагнера, в составе которого воевал в Сирии, а позже в Ливии, где возглавил штаб-квартиру ЧВК. 2 июля 2021 года Чубко стал начальником оперативного отдела ЧВК в Центральноафриканской Республике.

Напомним, что находившиеся в Беларуси боевики ЧВК "Вагнер" начали массово уходить отпуска. Впрочем, большинство военных не доезжают домой и уходят в запой прямо на вокзалах.

 

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