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Ватажком "вагнерівців" у Білорусі став українець: що про нього відомо

26 липня 2023 15:52
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Ватажком "вагнерівців" у Білорусі став українець: що про нього відомо
"Вагнерівці" виїжджають з Ростова-на-Дону. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Наразі ватажком "вагнерівців" у Білорусі є 46-річний Сергій Чубко з позивним "Піонер". Він уродженець Чернівецької області. 

Про це повідомляє російське видання "Медуза"

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Під час виступу перед найманцями 19 липня Євген Пригожин заявив, що "старшим у напрямку Білорусі" став якийсь Сергій із позивним "Піонер".

Згодом журналістам вдалося з'ясувати, що цей "Піонер" — 46-річний Чубко Сергій Володимирович, уродженець Чернівецької області. Його батько воював в Афганістані, а після розпаду СРСР його сім'я переїхала до Росії, а саме в Новоросійськ.

скріншот
Ватажок "Вагнер" у Білорусі Сергій "Піонер" Чубко. Фото: t.me/meduzalive 

З 1994-го до 2002 року Чубко служив за контрактом і в тому числі воював у Чечні, 2003 обійняв посаду голови комітету у справах молоді в мерії Новоросійська, а 2005-го — перейшов на посаду заступника голови адміністрації Мишакського сільського округу.

Вже 2017 року він вступив до ПВК "Вагнера", у складі якого воював у Сирії, а пізніше у Лівії, де очолив штаб-квартиру ПВК. 2 липня 2021 року Чубко став начальником оперативного відділу ПВК у Центральноафриканській Республіці.

Нагадаємо, що бойовики ПВК "Вагнер", які перебували в Білорусі, почали масово йти відпустки. Втім, більшість військових не доїжджають додому і починають пиячити прямо на вокзалах.

 

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