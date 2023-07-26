Ватажком "вагнерівців" у Білорусі став українець: що про нього відомо
Наразі ватажком "вагнерівців" у Білорусі є 46-річний Сергій Чубко з позивним "Піонер". Він уродженець Чернівецької області.
Про це повідомляє російське видання "Медуза".
Хто став "ватажком" вагнерівців у Білорусі
Під час виступу перед найманцями 19 липня Євген Пригожин заявив, що "старшим у напрямку Білорусі" став якийсь Сергій із позивним "Піонер".
Згодом журналістам вдалося з'ясувати, що цей "Піонер" — 46-річний Чубко Сергій Володимирович, уродженець Чернівецької області. Його батько воював в Афганістані, а після розпаду СРСР його сім'я переїхала до Росії, а саме в Новоросійськ.
З 1994-го до 2002 року Чубко служив за контрактом і в тому числі воював у Чечні, 2003 обійняв посаду голови комітету у справах молоді в мерії Новоросійська, а 2005-го — перейшов на посаду заступника голови адміністрації Мишакського сільського округу.
Вже 2017 року він вступив до ПВК "Вагнера", у складі якого воював у Сирії, а пізніше у Лівії, де очолив штаб-квартиру ПВК. 2 липня 2021 року Чубко став начальником оперативного відділу ПВК у Центральноафриканській Республіці.
Нагадаємо, що бойовики ПВК "Вагнер", які перебували в Білорусі, почали масово йти відпустки. Втім, більшість військових не доїжджають додому і починають пиячити прямо на вокзалах.