Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Ученые наконец-то узнали, действительно ли был Всемирный потоп arrow

Ученые наконец-то узнали, действительно ли был Всемирный потоп

26 июня 2023 04:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ученые наконец-то узнали, действительно ли был Всемирный потоп
Иллюстрация библейской истории о Всемирном потом, где животные находились на ковчеге рядом с семьей Ноя. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Библейскую историю о Всемирном потопе и спасении Ноя знает почти каждый, даже те, кто не слишком интересуется религией. Ученые долгое время спорили по поводу правдивости этой истории, пытаясь найти научные факты и доказательства. Наконец-то исследователи узнали правду.

Об этом сообщает Live Science.

Читайте также:

Действительно ли когда-то был библейский потоп

"Единственное, что мы точно знаем по геологии, это то, что всемирного потопа никогда не было. Если рассматривать это буквально как глобальное наводнение, охватившее высокие горы мира, то, простите, на Земле просто недостаточно воды для этого", — рассказал профессор геоморфологии Вашингтонского университета в Сиэтле и автор книги "Скалы не врут: геолог исследует Ноев потоп" Дэвид Монтгомери.

Если бы весь водный пар в атмосфере выпал в виде дождя, планета была бы погружена на глубину всего 2,5 сантиметра, что недостаточно даже для каноэ.

Не дождем единым

Однако ученые рассматривали не только дождевую воду, но также принимали во внимание ледники и подземные воды. Если бы лед растаял, то уровень моря поднялся на 60 метров, а если бы вышли из недр подземные воды, то до 180 метров. Однако это все равно не объясняет того, что все горы были под водой, ведь самая высокая гора Эверест имеет высоту 8 849 метров.

Рассматривали ученые и вопросы, связанные с животными. По словам исследователей, если бы все виды сократились до пар, то не имели бы "достаточного генетического разнообразия для создания жизнеспособной популяции".

Как возникла история о Всемирном потопе

Отмечается также, что потоп Ноя является преданием древних историй, вероятно, аллегорический, а не буквальный пересказ события. Различные религиозные книги имеют разные рассказы об истории потопа Ноя, и многие из них происходят из древних месопотамских текстов. Есть также другие истории о потопах, которые могут быть геологически правдоподобны.

Напомним, что жена владельца батискафа "Титан" Стоктона Раша, пропавшего вместе с туристами в Атлантическом океане, является родственницей погибшей пары на "Титанике". История их любви и самопожертвования не может остаться незаметной.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

None

Ядерный взрыв: пошаговая инструкция, что делать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас