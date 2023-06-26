Ученые наконец-то узнали, действительно ли был Всемирный потоп

Иллюстрация библейской истории о Всемирном потом, где животные находились на ковчеге рядом с семьей Ноя. Фото: google.com

Библейскую историю о Всемирном потопе и спасении Ноя знает почти каждый, даже те, кто не слишком интересуется религией. Ученые долгое время спорили по поводу правдивости этой истории, пытаясь найти научные факты и доказательства. Наконец-то исследователи узнали правду.

Об этом сообщает Live Science.

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"Единственное, что мы точно знаем по геологии, это то, что всемирного потопа никогда не было. Если рассматривать это буквально как глобальное наводнение, охватившее высокие горы мира, то, простите, на Земле просто недостаточно воды для этого", — рассказал профессор геоморфологии Вашингтонского университета в Сиэтле и автор книги "Скалы не врут: геолог исследует Ноев потоп" Дэвид Монтгомери.

Если бы весь водный пар в атмосфере выпал в виде дождя, планета была бы погружена на глубину всего 2,5 сантиметра, что недостаточно даже для каноэ.

Не дождем единым

Однако ученые рассматривали не только дождевую воду, но также принимали во внимание ледники и подземные воды. Если бы лед растаял, то уровень моря поднялся на 60 метров, а если бы вышли из недр подземные воды, то до 180 метров. Однако это все равно не объясняет того, что все горы были под водой, ведь самая высокая гора Эверест имеет высоту 8 849 метров.

Рассматривали ученые и вопросы, связанные с животными. По словам исследователей, если бы все виды сократились до пар, то не имели бы "достаточного генетического разнообразия для создания жизнеспособной популяции".

Как возникла история о Всемирном потопе

Отмечается также, что потоп Ноя является преданием древних историй, вероятно, аллегорический, а не буквальный пересказ события. Различные религиозные книги имеют разные рассказы об истории потопа Ноя, и многие из них происходят из древних месопотамских текстов. Есть также другие истории о потопах, которые могут быть геологически правдоподобны.

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