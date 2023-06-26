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Вчені нарешті дізналися, чи дійсно був Всесвітній потоп

26 червня 2023 04:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вчені нарешті дізналися, чи дійсно був Всесвітній потоп
Ілюстрація біблійної історії про Всесвітній потом, де тварини перебували на ковчезі поруч із сім'єю Ноя. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Біблійну історію про Всесвітній потоп і порятунок Ноя знає чи не кожен, навіть ті, хто не надто цікавиться релігією. Вчені довгий час сперечалися щодо правдивості цієї історії, намагаючись знайти наукові факти й докази. Нарешті дослідники дізналися правду.

Про це повідомляє Live Science.

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"Єдине, що ми точно знаємо з геології, це те, що всесвітнього потопу ніколи не було. Якщо розглядати це буквально як глобальну повінь, яка охопила найвищі гори світу, то, вибачте, на Землі просто недостатньо води для цього", — розповів професор геоморфології Вашингтонського університету в Сіетлі та автор книги "Скелі не брешуть: геолог досліджує Ноїв потоп" Девід Монтгомері. 

Якби весь водний пар в атмосфері випав у вигляді дощу, планета була б занурена на глибину лише 2,5 сантиметра, що недостатньо навіть для каное.

Не дощем єдиним

Однак вчені розглядали не лише дощову воду, а й також брали до уваги льодовики й підземні води. Якби лід розтанув, то рівень моря піднявся б на 60 метрів, а якби вийшли з надр підземні води, то до 180 метрів. Проте це однаково не пояснює того, що всі гори були під водою, адже найвища гора Еверест має висоту 8 849 метрів.

Розглядали вчені й питання пов'язані з тваринами. За словами дослідників, якби всі види скоротилися б до пар, то не мали б "достатнього генетичного різноманіття для створення життєздатної популяції".

Як виникла історія про Всесвітній потоп

Зазначається також, що Ноєв потоп є переказом давніших історій, ймовірно, алегоричний, а не буквальний переказ події. Різні релігійні книги мають різні розповіді про історію потопу Ноя, і багато з них походять зі стародавніх месопотамських текстів. Є також інші історії про потопи, які можуть бути геологічно правдоподібними.

Нагадаємо, що дружина власника батискафа "Титан" Стоктона Раша, який разом із туристами зник в Атлантичному океані, є родичкою загиблої пари на "Титаніку". Історія їх кохання та самопожертви не може лишитися непомітною.

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