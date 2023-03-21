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Ученые предполагают, что всплеск COVID-19 начался с рынка животных

21 марта 2023 18:32
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Ученые изучают коронавирус
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Ученые из Китая сообщили, что данные о первых днях пандемии COVID-19, которые были загружены в глобальную базу данных, содержат важную информацию о происхождении вспышки, включая информацию о рынке животных в китайском городе Ухань. Исследователи считают, что вирус был впервые обнаружен в Ухане в декабре 2019 года, и его источником, возможно, является рынок живых животных Хуанань.

Об этом пишет Reuters.

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Всплеск коронавируса

В понедельник, после утечек в СМИ и встречи с Всемирной организацией здравоохранения, ученые опубликовали предварительный отчет, основанный на их интерпретации данных. В отчете говорится, что данные Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), которые были доступны в базе данных GISAID, больше не доступны. Однако ученым удалось получить доступ к новым последовательностям вируса SARS-CoV-2 и дополнительным геномным данным, основанным на образцах, взятых на рынке живых животных в Ухане в 2020 году.

Последовательности показали, что енотовидные собаки и другие животные, восприимчивые к коронавирусу, были присутствующими на рынке и, возможно, были инфицированы. Это дает новый ключ к цепочке передачи, которая в конечном итоге достигла людей.

Ученые отмечают, что эти новые данные дополняют совокупность доказательств, идентифицирующих рынок Хуанань как место распространения Sars-CoV-2 и эпицентр пандемии COVID-19. Это может помочь в разработке более эффективных стратегий для предотвращения будущих пандемий.

Некоторые эксперты отмечают, что данные, опубликованные в отчете, должны быть подтверждены и независимо проверены другими учеными. Однако, эти данные могут стать важным инструментом для понимания происхождения и распространения COVID-19 и помочь в борьбе с текущей пандемией.

Напомним, недавно министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявлял, что по состоянию на середину января в Украине не были замечены и идентифицированы новые штаммы коронавирусной инфекции. В украинских больницах из Covid-19 находилось около 3,5 тысячи человек.

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