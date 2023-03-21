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Вчені припускають, що сплеск COVID-19 розпочався з ринку тварин

21 березня 2023 18:32
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Вчені вивчають коронавірус
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Вчені з Китаю повідомили, що дані про перші дні пандемії COVID-19 , які були завантажені до глобальної бази даних, містять важливу інформацію про походження спалаху, включаючи інформацію про ринок тварин у китайському місті Ухань. Дослідники вважають, що вірус був уперше виявлений в Ухані у грудні 2019 року, і його джерелом, можливо, є ринок живих тварин Хуанань.

Про це пише Reuters.

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Сплеск коронавірусу

У понеділок, після повідомлень ЗМІ та зустрічі із Всесвітньою організацією охорони здоров'я, вчені опублікували попередній звіт, який базується на їх інтерпретації даних. У звіті йдеться, що дані Китайського центру контролю та профілактики захворювань (CDC), які були доступні в базі даних GISAID, більше не доступні. Однак ученим вдалося отримати доступ до нових послідовностей вірусу SARS-CoV-2 та додаткових геномних даних, заснованих на зразках, взятих на ринку живих тварин в Ухані у 2020 році.

Послідовності показали, що єнотоподібні собаки та інші тварини, сприйнятливі до коронавірусу, були присутніми на ринку та, можливо, були інфіковані. Це дає новий ключ до ланцюжка передачі, який зрештою досяг людей.

Вчені зазначають, що ці нові дані доповнюють сукупність доказів, що ідентифікують ринок Хуанань як місце розповсюдження Sars-CoV-2 та епіцентр пандемії COVID-19. Це може допомогти у розробці більш ефективних стратегій для запобігання майбутнім пандеміям.

Деякі експерти зазначають, що дані, опубліковані у звіті, мають бути підтверджені та незалежно перевірені іншими вченими. Однак ці дані можуть стати важливим інструментом для розуміння походження та поширення COVID-19 та допомогти у боротьбі з поточною пандемією.

Нагадаємо, нещодавно міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявляв, що станом на середину січня в Україні не було помічено та ідентифіковано нові штами коронавірусної інфекції. В українських лікарнях з Covid-19 перебувало близько 3,5 тисячі людей.

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