Ученые прогнозируют самое красивое северное сияние за 20 лет

Северное сияние в Великобритании. Фото: The Guardian

Ученые прогнозируют, что зима принесет самое красивое северное сияние за 20 лет. Ожидается, что солнце достигнет "солнечного максимума" между январем и октябрем 2024 года, что приведет к удивительным проявлениям полярного сияния.

Об этом сообщает The Guardian.

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Самое красивое северное сияние за 20 лет

Эта зима, вероятно, станет годом блокбастера для наблюдения за северным сиянием, поскольку ученые прогнозируют лучшее сияние за последние 20 лет, которые были видны в южной Англии.

По прогнозам ученых, солнце достигнет своего пика 11-летнего цикла активности — известного как "солнечный максимум" — между январем и октябрем 2024 года. Оно принесет с собой исключительные полярные сияния как в нижних полярных регионах, так и дальше на юг Европы.

Следующий солнечный максимум особенно долгожданный после того, как последний максимум солнца — в декабре 2019 года — был самым слабым за столетие. Это произошло после того, как северное сияние осветило большую часть Великобритании и Ирландии, достигнув Стоунхенджа.

"Я ожидаю, что активность полярных сияний будет самой большой за последние 20 лет", — сказал исследователь космической физики в Геофизической обсерватории Тромсе, являющейся частью Арктического университета Норвегии Нйол Гулбрандсен.

Когда солнце приближается к своему пику, происходит больше солнечных всплесков, что создает больше полярного сияния, видимого на юге.

"В основном, именно из-за этого 11-летнего солнечного цикла активность сейчас значительно растет. Есть еще один фактор — последний солнечный цикл был слабым — именно поэтому сейчас активность почти самая сильная за последние 20 лет", — добавил ученый.

Регионы с самым красивым северным сиянием

Обычно лучшие регионы, где можно увидеть северное сияние, это северная Норвегия, северные части Финляндии и Швеции, Исландия, северные части США и Канады и южная часть Гренландии. Но во время солнечного максимума овал сияния расширяется, то есть его можно будет увидеть по всей Европе.

"В обычных местах, о которых вы думаете, будет больше удивительных пейзажей, а также действительно красивые зрелища можно увидеть и на юге", — сказала исследователь космической физики в Университетском центре на Свальбарде Кэти Герлингшоу.

Она добавила, что многие забыли, как на самом деле выглядит красивое северное сияние, но на этот раз люди могут ожидать удивительного эффекта солнечного максимума.

Напомним, сразу в нескольких областях Украины вчера можно было наблюдать полярное сияние. Такое природное явление не характерно для этой местности, однако в этом году украинцы его видели уже во второй раз.