Вчені прогнозують найкрасивіше північне сяйво за 20 років

Північне сяйво у Великій Британії. Фото: The Guardian

Вчені прогнозують, що зима принесе найкрасивіше північне сяйво за 20 років.

Очікується, що сонце досягне "сонячного максимуму" між січнем і жовтнем 2024 року, що призведе до дивовижних проявів полярного сяйва.

Про це повідомляє The Guardian.

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Найкрасивіше північне сяйво за 20 років

Ця зима, ймовірно, стане роком блокбастера для спостереження за північним сяйвом, оскільки вчені прогнозують найкраще сяйво за останні 20 років, які вже спостерігалися в південній Англії.

За прогнозами вчених, сонце досягне свого піку 11-річного циклу активності — відомого як "сонячний максимум" — між січнем і жовтнем 2024 року. Воно принесе з собою виняткові полярні сяйва як у нижніх полярних регіонах, так і далі на південь Європи.

Наступний сонячний максимум особливо довгоочікуваний після того, як останній максимум сонця — у грудні 2019 року — був найслабшим за століття. Це сталося після того, як північне сяйво освітило більшу частину Великобританії та Ірландії, досягнувши аж до Стоунхенджу.

"Я очікую, що активність полярних сяйв буде найбільшою за останні 20 років", — сказав дослідник космічної фізики в Геофізичній обсерваторії Тромсе, що є частиною Арктичного університету Норвегії Нйол Гулбрандсен.

Коли сонце наближається до свого піку, відбувається більше сонячних сплесків, що створює більше полярного сяйва, видимого на півдні.

"Здебільшого, саме через цей 11-річний сонячний цикл активність зараз значно зростає. Є ще один фактор — останній сонячний цикл був слабким — тож саме тому зараз активність майже найсильніша за останні 20 років", — додав вчений.

Регіони із найгарнішим північним сяйвом

Зазвичай найкращі регіони, де можна побачити північне сяйво — це північна Норвегія, північні частини Фінляндії та Швеції, Ісландія, північні частини США та Канади та південна частина Гренландії. Але під час сонячного максимуму овал сяйва розширюється, тобто його можна буде побачити по всій Європі.

"У звичайних місцях, про які ви думаєте, буде більше дивовижних краєвидів, а також справді гарні видовища можна побачити і на півдні", — сказала дослідник космічної фізики в Університетському центрі на Свальбарді Кеті Герлінгшоу.

Вона додала, що багато людей забули, як насправді виглядає гарне північне сяйво, але цього разу люди можуть очікувати на дивовижний ефект сонячного максимуму.

Нагадаємо, одразу в кількох областях України вчора можна було спостерігати полярне сяйво. Таке природне явище не характерне для цієї місцевості, проте цього року українці його бачили вже вдруге.