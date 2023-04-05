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Ученые нашли ДНК женщины на знаменитом шведском военном корабле XVII века

5 апреля 2023 02:44
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Обломки королевского военного корабля
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На военном корабле 17-го века, который затонул во время первого рейса, среди погибших была и женщина. Это подтвердили шведские ученые и военная лаборатория США.

Об этом пишет издание Associated Press.

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Обломки королевского военного корабля подняли с морского дна еще в 1961 году и хорошо сохранились после более 300 лет пребывания под водой в гавани Стокгольма. С этого времени остатки корабля находится в музее "Vasa".

В 1628 году через несколько минут после выхода судна из порта в результате аварии военного корабля погибли 30 человек. На протяжении многих лет появлялись подозрения, что одна из жертв была женщиной.

Историк музея Анна Мария Форсберг, рассказала Associated Press, ранее женщины не входили в состав экипажа шведского флота в 17 веке, но они могли быть на борту в качестве гостей.

"Таким образом, вполне вероятно, что она была женой моряка, желавшей отправиться в первое путешествие на этом новом корабле ", — отметила она

Напомним, враг увеличил корабельную группировку в Черном море.

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