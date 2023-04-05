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Вчені знайшли ДНК жінки на знаменитому шведському військовому кораблі XVII століття

5 квітня 2023 02:44
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Уламки королівського військового корабля
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На військовому кораблі 17-го століття, який затонув під час свого першого рейсу, серед тих, хто загинув була і жінка. Це підтвердили шведські вчені та у військовій лабораторії США. 

 Про це пише видання Associated Press

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Уламки королівського військового корабля підняли з морського дна ще в 1961 році та добре збереглися після більш ніж 300 років перебування під водою в гавані Стокгольма. З того часу залишки корабля знаходиться в музеї "Vasa". 

В 1628 році через кілька хвилин після виходу судна з порту, внаслідок аварії військового корабля, загинули 30 людей. Протягом багатьох років з'являлись підозри, що одна із жертв, була жінкою.

Історик музею Ганна Марія Форсберг, розповіла Associated Press, що раніше жінки не входили до складу екіпажу шведського флоту у 17 столітті, але вони могли бути на борту у якості гостей. 

"Таким чином, цілком імовірно, що вона була дружиною моряка, яка хотіла вирушити в першу подорож на цьому новому кораблі", — зазначила вона

Нагадаємо, ворог збільшив корабельне угруповання в Чорному морі.

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