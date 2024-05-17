Ученые нашли вероятную разгадку, как египтяне доставляли камни для строительства пирамид
Ученые нашли рукав реки Нил, когда-то протекавшей рядом с более чем 30 пирамидами в Египте. Таким образом исследователи, вероятно, нашли ответ на вопрос, как древние египтяне транспортировали массивные каменные блоки для строительства пирамид.
Об этом сообщает The Guardian в четверг, 16 мая.
Река у пирамид Гизы в Египте
Согласно исследованию, рукав реки протяженностью 64 км пролегал у комплекса пирамид Гизы. Он был скрыт под пустыней и сельскохозяйственными угодьями тысячелетиями.
Существование реки могло бы объяснить, почему пирамиды построены в цепь вдоль ныне неприметной полосы пустыни в долине Нила, включающей также одно из семи чудес света — пирамиду Хеопса. Кроме того, археологи давно подозревали, что египтяне транспортировали большие камни для строительства пирамид водой.
"Но никто не был уверен относительно расположения, формы, размера или близости этого мегаводного пути к фактическому месту пирамид", — подчеркнула ведущий автор исследования Эман Гонейм из Университета Северной Каролины в США.
Ученые использовали радиолокационные спутниковые изображения, чтобы нанести на карту притоку реки, которую они назвали Ахраматом, что означает "пирамиды" на арабском языке. Это дало им, по словам Гонейм, "способность проникать в песчаную поверхность и создавать изображения скрытых объектов, включая захороненные реки и древние сооружения".
Как египтяне перевозили камни для постройки пирамид
Исследования местности подтвердили наличие реки. Ученые предполагают, что она высохла во время сильной засухи. Пирамиды Гизы находились примерно в километре от ее берега, что свидетельствует о том, что река, по словам Гонейм, играла "ключевую роль в транспортировке огромных строительных материалов и рабочих, необходимых для строительства пирамид".
А одна из самых больших загадок истории состоит в том, как древние египтяне смогли построить такие огромные и долговечные постройки.
"Это открытие напомнило мне о тесной связи между географией, климатом, окружающей средой и человеческим поведением", — отметила соавтор исследования Сюзанна Онстин из Университета Мемфиса.
Напомним, традиционно считалось, что египтяне построили Великого Сфинкса вместе с Пирамидой Хеопса. Однако команда ученых представила новый подход к пониманию происхождения сооружения.
Читайте Новини.LIVE!