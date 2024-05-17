Ученые нашли вероятную разгадку, как египтяне доставляли камни для строительства пирамид

Пирамида Хеопса рядом со Сфинксом в Египте. Фото: shutterstock.com

Ученые нашли рукав реки Нил, когда-то протекавшей рядом с более чем 30 пирамидами в Египте. Таким образом исследователи, вероятно, нашли ответ на вопрос, как древние египтяне транспортировали массивные каменные блоки для строительства пирамид.

Об этом сообщает The Guardian в четверг, 16 мая.

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Река у пирамид Гизы в Египте

Согласно исследованию, рукав реки протяженностью 64 км пролегал у комплекса пирамид Гизы. Он был скрыт под пустыней и сельскохозяйственными угодьями тысячелетиями.

Существование реки могло бы объяснить, почему пирамиды построены в цепь вдоль ныне неприметной полосы пустыни в долине Нила, включающей также одно из семи чудес света — пирамиду Хеопса. Кроме того, археологи давно подозревали, что египтяне транспортировали большие камни для строительства пирамид водой.

"Но никто не был уверен относительно расположения, формы, размера или близости этого мегаводного пути к фактическому месту пирамид", — подчеркнула ведущий автор исследования Эман Гонейм из Университета Северной Каролины в США.

Пирамиды Гизы в Египте. Фото: Ricardo Liberato

Ученые использовали радиолокационные спутниковые изображения, чтобы нанести на карту притоку реки, которую они назвали Ахраматом, что означает "пирамиды" на арабском языке. Это дало им, по словам Гонейм, "способность проникать в песчаную поверхность и создавать изображения скрытых объектов, включая захороненные реки и древние сооружения".

Как египтяне перевозили камни для постройки пирамид

Исследования местности подтвердили наличие реки. Ученые предполагают, что она высохла во время сильной засухи. Пирамиды Гизы находились примерно в километре от ее берега, что свидетельствует о том, что река, по словам Гонейм, играла "ключевую роль в транспортировке огромных строительных материалов и рабочих, необходимых для строительства пирамид".

А одна из самых больших загадок истории состоит в том, как древние египтяне смогли построить такие огромные и долговечные постройки.

"Это открытие напомнило мне о тесной связи между географией, климатом, окружающей средой и человеческим поведением", — отметила соавтор исследования Сюзанна Онстин из Университета Мемфиса.

Напомним, традиционно считалось, что египтяне построили Великого Сфинкса вместе с Пирамидой Хеопса. Однако команда ученых представила новый подход к пониманию происхождения сооружения.