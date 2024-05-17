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Вчені знайшли ймовірну розгадку, як єгиптяни доставляли каміння для будівництва пірамід

17 травня 2024 03:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вчені знайшли ймовірну розгадку, як єгиптяни доставляли каміння для будівництва пірамід
Піраміда Хеопса поруч зі Сфінксом у Єгипті. Фото: shutterstock.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вчені знайшли рукав річки Ніл, яка колись протікала поруч із понад 30 пірамідами в Єгипті. Таким чином дослідники ймовірно знайшли відповідь на питання, як стародавні єгиптяни транспортували масивні кам'яні блоки для будівництва пірамід.

Про це повідомляє The Guardian у четвер, 16 травня.

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Річка біля пірамід Гізи в Єгипті

Згідно з дослідженням, рукав річки довжиною 64 км пролягав біля комплексу пірамід Гізи. Він був прихований під пустелею та сільськогосподарськими угіддями протягом тисячоліть.

Існування річки могло б пояснити, чому піраміди побудовані в ланцюг уздовж тепер непримітної смуги пустелі в долині Нілу, який включає також одне з семи чудес світу — піраміду Хеопса. Крім того, археологи давно підозрювали, що єгиптяни транспортували велике каміння для будівництва пірамід водою. 

"Але ніхто не був впевнений щодо розташування, форми, розміру чи близькості цього мегаводного шляху до фактичного місця пірамід", — наголосила провідна авторка дослідження Еман Гонейм з Університету Північної Кароліни у США.

Які на вигляд піраміди Гізи
Піраміди Гізи в Єгипті. Фото: Ricardo Liberato

Вчені використовували радіолокаційні супутникові зображення, щоб нанести на карту притоку річки, яку вони назвали Ахрамат, що означає "піраміди" арабською мовою. Це дало їм, за словами Гонейм, "здатність проникати в піщану поверхню та створювати зображення прихованих об’єктів, включаючи поховані річки та стародавні споруди".

Як єгиптяни перевозили каміння для побудови пірамід

Дослідження місцевості підтвердили наявність річки. Вчені припускають, що вона висохла під час сильної посухи. Піраміди Гізи перебували приблизно в кілометрі від її берега, що свідчить про те, що річка, за словами Гонейм, відігравала "ключову роль у транспортуванні величезних будівельних матеріалів і робітників, необхідних для будівництва пірамід".

А одна з найбільших загадок історії полягає в тому, як стародавні єгиптяни змогли побудувати такі величезні та довговічні споруди.

"Це відкриття нагадало мені про тісний зв’язок між географією, кліматом, навколишнім середовищем і людською поведінкою", — зауважила співавторка дослідження Сюзанна Онстін з Університету Мемфіса.

Нагадаємо, традиційно вважалося, що єгиптяни побудували Великого Сфінкса разом із Пірамідою Хеопса. Однак команда вчених представила новий підхід до розуміння походження споруди.

Єгипет
історія
вода
вчені
дослідження
піраміди
річка

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