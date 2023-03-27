Ведущий канала соловьева заскучал на выступлении Лукашенка и уставился на грудь зрительницы
Во время выступления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, в котором он рассказывал о размещении ядерного оружия, российский пропагандист Сергей Карнаухов заскучал и сделал фото глубокого декольте зрительницы из зала.
Соответствующее видео появилось в соцсетях.
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Примечательно, что во время не очень интересной речи пророссийский журналист не удержался и сделал снимок с девушкой, которую считал красивой. При этом зрители видели все действия, которые Карнаухов совершал из своего планшета.
Сам пропагандист объяснил, зачем фотографировал грудь зрительницы.
"Тема размещения ядерного оружия на территории Белоруссии вызвала у меня воспоминания с детства о страшной угрозе ядерного апокалипсиса. Когда под впечатлением этих эмоций увидел красивую девушку в зале, я не удержался и сделал скриншот", — заявил Карнаухов российским СМИ и заявил, что это якобы шутка.
О подлинных мотивах он решил все же не говорить.
"Пусть это будет ярким напоминанием нам всем, что весной каждый мужчина должен оставаться мужчиной, а каждая женщина должна быть прекрасным созданием, которое радует и украшает этот мир", — сказал пропагандист соловьева.
Напомним, Александр Лукашенко не единственный, кого скучно слушать. Так, во время Федерального собрания в россии речь российского диктатора оказалась настолько длинной и бессодержательной, что до конца его продержались не все.
Присутствующие спали, фотографировались и занимались своими делами, несмотря на послания президента.