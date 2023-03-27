Ведучий каналу Соловйова занудьгував на виступі Лукашенка і витріщився на груди глядачки

Російський пропагандист Сергій Карнаухов

Під час виступу самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, в якому він розповідав про розміщення ядерної зброї, російський пропагандист Сергій Карнаухов занудьгував і зроби фото глибокого декольте глядачки із зали.

Відповідне відео з'явилося у соцмережах.

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Помітно, що під час не вельми цікавої промови, проросійський журналіст не втримався і зняв знімок із дівчиною, яку вважав гарною. При цьому глядачі бачили всі дії, які Карнаухов робив зі свого планшета.

Сам пропагандист пояснив, навіщо фотографував груди глядачки.

"Тема розміщення ядерної зброї на території Білорусії викликала у мене спогади з дитинства про страшну загрозу ядерного апокаліпсиса. Коли під враженням цих емоцій побачив гарну дівчину в залі, я не втримався і зробив скріншот", — заявив Карнаухов російським ЗМІ і заявив, що це нібито жарт.

Про справжні мотиви він вирішив все ж не говорити.

"Нехай це буде яскравим нагадуванням нам усім, що цієї весни кожен чоловік має залишатися чоловіком, а кожна жінка має бути прекрасним створінням, яке радує та прикрашає цей світ", — сказав пропагандист Соловйова.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко не єдиний, кого нудно слухати. Так, під час Федеральних зборів у рф промова російського диктатора виявилась настільки довгою і беззмістовною, що до кінця його протрималися не всі.

Присутні спали, фотографувались та займались своїми справами, не зважаючи на послання президента.