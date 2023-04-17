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Великобритания высылает посла РФ из-за суда над оппозиционером Кара-Мурзой

17 апреля 2023 14:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Великобритания высылает посла РФ из-за суда над оппозиционером Кара-Мурзой
Оппозиционер Владимир Кара-Мурза. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало российского посла Андрея Келина в связи с приговором, вынесенным московским судом оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе.

 Об этом говорится в заявлении британского правительства.

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Кара-Мурза имеет гражданство и России, и Великобритании, поэтому Великобритания рассматривает этот приговор как противоречащий международным обязательствам России по правам человека, включая право на справедливый суд.

Министерство иностранных дел Великобритании также отметило, что оно уже наложило санкции на председательствовавшего на судебном процессе судью за причастность к нарушениям прав человека, и рассмотрит дальнейшие меры по привлечению к ответственности лиц, причастных к задержанию и жестокому обращению с Владимиром Кара-Мурзой.

Данный шаг со стороны Великобритании свидетельствует о ее обеспокоенности ситуацией в России, особенно с учетом последних событий, связанных с арестом и приговором Алексею Навальному. Это также является ясным сигналом России о том, что международное сообщество не останется безучастным к нарушениям прав человека, которые продолжаются в стране.

Что известно о деле Кара-Мурзы

Владимир Кара-Мурза, известный оппозиционный политик, журналист и защитник прав в России, был арестован в апреле 2022 года. 

Он был обвинен в распространении "фейков" о российской армии и государственной измене, и сегодня был приговорен к 25 годам тюремного заключения. 

Кроме того, ему был назначен штраф в размере 400 тысяч рублей и запрет на журналистскую деятельность в течение 7 лет после освобождения. Обвинения основаны на выступлениях Кара-Мурзы в различных странах, в том числе в Палате представителей Аризоны и на круглом столе в Сахаровском центре.

Напомним, что посол россии Виктор Татаринцев заявил, что Швеция станет легитимной целью для рф, если вступит в НАТО. На сайте посольства появилась статья с подписью посла россии.

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