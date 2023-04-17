Велика Британія надсилає посла РФ через суд над опозиціонером Кара-Мурзою

Опозиціонер Володимир Кара-Мурза. Фото: росЗМІ

Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало російського посла Андрія Келіна у зв'язку з вироком, винесеним московським судом опозиціонеру Володимиру Кара-Мурзі.

Про це йдеться у заяві британського уряду .

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Кара-Мурза має громадянство і Росії, і Великобританії, тому Велика Британія розглядає цей вирок як такий, що суперечить міжнародним зобов'язанням Росії з прав людини, включаючи право на справедливий суд.

Міністерство закордонних справ Великої Британії також зазначило, що воно вже наклало санкції на суддя, який головував на судовому процесі, за причетність до порушень прав людини, і розгляне подальші заходи щодо притягнення до відповідальності осіб, причетних до затримання та жорстокого поводження з Володимиром Кара-Мурзою.

Цей крок з боку Великої Британії свідчить про її стурбованість ситуацією в Росії, особливо з урахуванням останніх подій, пов'язаних з арештом та вироком Олексію Навальному. Це також є ясним сигналом Росії про те, що міжнародне співтовариство не залишиться байдужим до порушень прав людини, які продовжуються в країні.

Що відомо про справу Кара-Мурзи

Володимир Кара-Мурза, відомий опозиційний політик, журналіст та захисник прав у Росії, був заарештований у квітні 2022 року.

Він був звинувачений у поширенні "фейків" про російську армію та державну зраду, і сьогодні був засуджений до 25 років ув'язнення.

Крім того, йому було призначено штраф у розмірі 400 тисяч рублів та заборону на журналістську діяльність протягом 7 років після звільнення. Звинувачення засновані на виступах Кара-Мурзи у різних країнах, у тому числі в Палаті представників Арізони та на круглому столі у Сахарівському центрі.

Нагадаємо, що посол Росії Віктор Татаринцев заявив, що Швеція стане легітимною метою для Росії, якщо вступить до НАТО. На сайті посольства з'явилася стаття за підписом посла Росії.