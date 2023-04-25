Великобритания направила Украине снаряды с обедненным ураном: что известно
Великобритания поставила Украине тысячи комплектов снарядов для танков Challenger 2, включая бронебойные снаряды с обедненным ураном.
Об этом сообщил заместитель министра обороны Джеймс Хиппи в ответ на вопросы депутата Кенни Макаскилла.
Снаряды с обедненным ураном
Хиппи отметил, что из соображений оперативной безопасности не будет комментировать использование этих снарядов.
Хиппи также сообщил, что танки Challenger 2 и боеприпасы с обедненным ураном уже контролируются украинскими вооруженными силами, и британское Минобороны не отслеживает места их применения. Он подчеркнул, что Британия не обязана производить очистку снарядов после завершения войны в Украине.
Поставки боеприпасов с обедненным ураном вызывают опасения, поскольку они могут иметь серьезные последствия для здоровья и окружающей среды. Обедненный уран является радиоактивным материалом, который может вызвать рак и другие заболевания при длительном воздействии на организм. Кроме того, при использовании таких снарядов в результате взрыва может образоваться пыль, содержащая обедненный уран, которая может распространяться на большие расстояния и загрязнять окружающую среду.
Таким образом, поставки боеприпасов с обедненным ураном вызывают опасения и требуют более прозрачного подхода к их использованию и последствиям для здоровья и окружающей среды.
Напомним, что страны НАТО намерены передать Украине два батальона с немецкими танками Leopard 2, а также четыре батальона из Leopard 1. В сумме количество машин составит 160 единиц.