Велика Британія направила Україні снаряди зі збідненим ураном: що відомо

Снаряди для танків Challenger 2. Фото: Wikipedia

Велика Британія поставила Україні тисячі комплектів снарядів для танків Challenger 2, включаючи бронебійні снаряди зі збідненим ураном.

Про це повідомив заступник міністра оборони Джеймс Хіпі у відповідь на запитання депутата Кенні Макаскілла.

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Хіпі зазначив, що з міркувань оперативної безпеки не коментуватиме використання цих снарядів.

Хіпі також повідомив, що танки Challenger 2 та боєприпаси зі збідненим ураном вже контролюються українськими Збройними силами, і британське Міноборони не відстежує місця їх застосування. Він наголосив, що Британія не зобов'язана проводити очищення снарядів після завершення війни в Україні.

Постачання боєприпасів зі збідненим ураном викликають побоювання, оскільки вони можуть мати серйозні наслідки для здоров'я та навколишнього середовища. Збіднений уран є радіоактивним матеріалом, який може спричинити рак та інші захворювання при тривалому впливі на організм. Крім того, при використанні таких снарядів у результаті вибуху може утворитися пил, що містить збіднений уран, який може поширюватися на великі відстані та забруднювати довкілля.

Таким чином, постачання боєприпасів зі збідненим ураном викликають побоювання та потребують більш прозорого підходу до їх використання та наслідків для здоров'я та навколишнього середовища.

Нагадаємо, що країни НАТО мають намір передати Україні два батальйони з німецькими танками Leopard 2, а також чотири батальйони з Leopard 1. У сумі кількість машин становитиме 160 одиниць.