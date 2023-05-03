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Великобритания не пригласила на коронацию Россию, Беларусь и еще ряд диктаторских стран

3 мая 2023 00:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Великобритания не пригласила на коронацию Россию, Беларусь и еще ряд диктаторских стран
Король Великобритании Чарльз на приеме с депутатами обеих палат и членами парламента в преддверии коронации. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Великобритания не пригласила на церемонию коронации Чарльза III лидеров стран с диктаторским режимом. В частности, России и Белоруссии.

Об этом сообщает Reuters.

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Кого именно не пригласили на коронацию

Великобритания не направила приглашение на церемонию коронации Чарльза III лидерам России, Беларуси, Ирана, Мьянмы, Сирии, Афганистана и Венесуэлы.

"Были приглашены главы государств из других стран, с которыми у Великобритании есть полные дипломатические отношения, а также представители британских государств и заморских территорий", — сообщает издание.

Также уточняется, что приглашения направили высокопоставленным дипломатам Северной Кореи и Никарагуа, однако не главам этих стран.

Что известно о коронации Чарльза ІІІ

Напомним, что Австралия не планирует праздновать коронацию нового монарха Великобритании Чарльза ІІІ на государственном уровне. Только один штат этой страны обещает рассмотреть вопрос выходного дня в день коронации.

Также мы сообщали, что Великобритания будет праздновать коронацию Чарльза III и Камиллы три дня. Также состоится немало культурных мероприятий и уличных гуляний. К своему шоу готовится и известный клуб кабаре в Лондоне.

Добавим, что уже 6 мая в Вестминстерском аббатстве (Великобритания) состоится коронация Чарльза III. Нация будет праздновать это событие три дня. В воскресенье, 7 мая мировые знаменитости выступят на грандиозном концерте. Среди них будет и американская певица Кэти Перри. Организаторы предложили остаться ей ночью в одном из королевских дворцов.

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