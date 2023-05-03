Велика Британія не запросила на коронацію Росію, Білорусь та ще низку диктаторських країн

Король Великої Британії Чарльз на прийомі з депутатами обох палат і членами парламенту напередодні коронації. Фото: Reuters

Велика Британія не запросила на церемонію коронації Чарльза III лідерів країн із диктаторським режимом. Зокрема, Росії та Білорусі.

Про це повідомляє Reuters.

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Велика Британія не надіслала запрошення на церемонію коронації Чарльза ІІІ лідерам Росії, Білорусі, Ірану, М’янми, Сирії, Афганістану та Венесуели.

"Були запрошені глави держав з інших країн, з якими Великобританія має повні дипломатичні стосунки, а також представники британських держав і заморських територій", — повідомляє видання.

Також уточнюється, що запрошення надіслали високопоставленим дипломатам Північної Кореї та Нікарагуа, однак не главам цих країн.

Що відомо про коронацію Чарльза ІІІ

Нагадаємо, що Австралія не планує святкувати коронацію нового монарха Великої Британії Чарльза ІІІ на державному рівні. Лише один штат цієї країни обіцяє розглянути питання вихідного дня у день коронації.

Також ми повідомляли, що Велика Британія святкуватиме коронацію Чарльза III та Камілли три дні. Також відбудуться чимало культурних заходів та вуличних гулянь. До свого шоу готується й відомий клуб кабаре у Лондоні.

Додамо, що вже 6 травня, у Вестмінстерському абатстві (Велика Британія) відбудеться коронація Чарльза III. Нація святкуватиме цю подію три дні. В неділю, 7 травня, світові знаменитості виступлять на грандіозному концерті. Серед них буде й американська співачка Кеті Перрі. Організатори запропонували залишитися їй на ніч в одному з королівських палаців.