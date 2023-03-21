Великобритания ужесточила санкции против рф

Флаг Великобритании

Во вторник, 21 марта, правительство Великобритании усилило экономические санкции против рф и расширило список лиц, которые не могут получать трастовые услуги.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

Санкции против рф

Согласно сообщению, опубликованному на сайте правительства, в список были внесены изменения в отношении 1730 человек, которые уже находятся под санкциями в связи с рф. Эти лица теперь также будут подвергаться санкциям в отношении трастовых услуг.

Это означает, что 1550 физических лиц и 180 юридических лиц, указанных в списке санкций, не смогут передавать свое имущество в доверительное управление в Британии. Трастовые услуги включают в себя передачу прав на имущество в доверительное управление третьей стороне, которая будет управлять имуществом от имени владельца.

Эти новые меры являются ответом на напряженные отношения между Британией и россией в связи с различными спорными вопросами, включая украинский кризис и инцидент с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Англии в 2018 году.

В прошлом году Великобритания также ввела санкции в отношении 24 российских чиновников, которые, по ее мнению, связаны с нарушением прав человека. Кроме того, в 2018 году были введены санкции в отношении нескольких российских компаний и отдельных лиц в связи с обвинениями в кибератаках и нарушении международных правил.

Эти последние санкции против россии, связанные с трастовыми услугами, могут оказать серьезное влияние на российских граждан, которые имеют интересы или активы в Британии.

Напомним, что с начала полномасштабной войны цивилизованный мир начал вводить санкции против россии. В Украине начался процесс закрытия российского бизнеса и составления списков подсанкционных лиц.