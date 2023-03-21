Велика Британія посилила санкції проти рф

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У вівторок, 21 березня, уряд Великої Британії посилив економічні санкції проти росії і розширив список осіб, які не можуть отримувати трастові послуги.

Про це повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.

Санкції проти рф

Згідно з повідомленням, опублікованим на сайті уряду, до списку було внесено зміни щодо 1730 осіб, які вже перебувають під санкціями у зв'язку з росією. Ці особи тепер також будуть піддаватися санкціям щодо трастових послуг.

Це означає, що 1550 фізичних осіб та 180 юридичних осіб, зазначених у списку санкцій, не зможуть передавати своє майно у довірче управління у Британії. Трастові послуги включають передачу прав на майно в довірче управління третій стороні, яка керуватиме майном від імені власника.

Ці нові заходи є відповіддю на напружені відносини між Британією та росією у зв'язку з різними спірними питаннями, включаючи українську кризу та інцидент із отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки в Англії у 2018 році.

Минулого року Велика Британія також запровадила санкції щодо 24 російських чиновників, які, на її думку, пов'язані із порушенням прав людини. Крім того, у 2018 році було введено санкції щодо кількох російських компаній та окремих осіб у зв'язку зі звинуваченнями у кібератаках та порушенні міжнародних правил.

Ці останні санкції проти росії, пов'язані з трастовими послугами, можуть серйозно вплинути на російських громадян, які мають інтереси чи активи в Британії.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни цивілізований світ почав вводити санкції проти росії. В Україні розпочався процес закриття російського бізнесу та складання списків підсанкційних осіб.