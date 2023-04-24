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Великобритания и США осудили Россию за вторжение в Украину на заседании Совета Безопасности ООН

24 апреля 2023 21:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Великобритания и США осудили Россию за вторжение в Украину на заседании Совета Безопасности ООН
Заседание ООН. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Представители Великобритании и США выразили свое осуждение в адрес России на заседании Совета Безопасности ООН, отметив, что вторжение России в Украину привело к множеству страданий и потерь для украинского народа. 

Об этом пишет Sky News.

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Представитель Великобритании Дама Барбара Вудворд подчеркнула, что за год полномасштабного вторжения России в Украину были убиты тысячи людей, миллионы были вынуждены покинуть свои дома, а мировая экономика столкнулась с резким ростом цен на товары и отсутствием продовольственной безопасности. Она также отметила, что правительство РФ не может объяснить причины военного вторжения в Украину, и претензии России на украинскую территорию никогда не будут признаны.

Представитель США Линда Томас-Гринфилд также осудила войну России в Украине, назвав ее "незаконной, неспровоцированной и ненужной". Она подчеркнула, что Россия желает силой изменить международные границы в нарушение Устава ООН, что противоречит идеалам и целям организации. Оба представителя выразили свое недоверие к внешней политике России и считают ее малоэффективной и не многосторонней.

Напомним, что главе МИД РФ Сергею Лаврову, прилетевшему в Вашингтон, чтобы возглавить дебаты в Совете Безопасности ООН, следует ознакомиться с уставом Организации Объединенных Наций. Об этом заявила во время дебатов 24 апреля представительница США Линда Томас-Гринфилд.

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