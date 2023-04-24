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Велика Британія та США засудили Росію за вторгнення в Україну на засіданні Ради Безпеки ООН

24 квітня 2023 21:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Велика Британія та США засудили Росію за вторгнення в Україну на засіданні Ради Безпеки ООН
Засідання ООН. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Представники Великої Британії та США висловили своє засудження на адресу Росії на засіданні Ради Безпеки ООН, зазначивши, що вторгнення Росії в Україну призвело до багатьох страждань та втрат для українського народу.

Про це пише Sky News.

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Представник Великої Британії Дама Барбара Вудворд наголосила, що за рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну було вбито тисячі людей, мільйони були змушені залишити свої будинки, а світова економіка зіткнулася з різким зростанням цін на товари та відсутністю продовольчої безпеки. Вона також зазначила, що уряд РФ не може пояснити причини військового вторгнення в Україну, і претензії Росії на українську територію ніколи не будуть визнані.

Представник США Лінда Томас-Грінфілд також засудила війну Росії в Україні, назвавши її "незаконною, неспровокованою та непотрібною". Вона наголосила, що Росія бажає силою змінити міжнародні кордони на порушення Статуту ООН, що суперечить ідеалам та цілям організації. Обидва представники висловили свою недовіру до зовнішньої політики Росії та вважають її малоефективною та не багатосторонньою.

Нагадаємо, що главі МЗС РФ Сергію Лаврову, який прилетів до Вашингтона, щоб очолити дебати в Раді Безпеки ООН, слід ознайомитися зі статутом Організації Об'єднаних Націй. Про це заявила під час дебатів 24 квітня представниця США Лінда Томас-Грінфілд.

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