Великобритания уже 18 месяцев ведет тайные переговоры с РФ, — СМИ

Здание британского парламента в Лондоне. Фото: google

Последние 18 месяцев британские чиновники вели дипломатические переговоры с представителями Кремля по поводу глобальной безопасности на фоне войны на территории Украины. Но это были переговоры не о мире.

Об этом сообщает Sky News.

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О чем велись переговоры

Тайные встречи проходили в разных местах, таких как Вена или Нью-Йорк, в рамках закулисных дипломатических усилий. Обсуждение затрагивало проблемы безопасности, влияющие на Британию, а также международное общество, включая дефицит зерна и ядерную безопасность.

Отмечается, что Британия не вела активных мирных переговоров, которые были бы направлены на дипломатическое урегулирование войны на территории Украины. Информацию также подтвердил британский дипломат, принимавший участие в некоторых из этих встреч.

Никаких переговоров без Украины

"Мы поддерживаем контакт и считаем, что очень важно поддерживать открытый диалог во время войны в Украине. Мы никоим образом не делим части страны и не заключаем мирные соглашения от чьего-то имени, но жизненно важно держать эту линию контакта открытой", — добавил он.

Представитель Министерства иностранных дел, Содружества и развития сообщил, что встречи с официальными лицами якобы действительно проходили, однако лишь тогда, когда они были "абсолютно необходимыми". В частности, он отверг любые утверждения о том, что дискуссии касались переговоров о прекращении войны на территории Украины.

Ранее мы рассказывали, что в этом году Великобритания планирует передать Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов. В общей сложности для нашей страны государство выделило более 300 тысяч артснарядов.

Напоминаем, благодаря украинским морским дронам пути поставок военного оружия РФ в Черном море находятся под угрозой. ВСУ смогли обнаружить слабое место России.