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Велика Британія вже 18 місяців веде таємні перемовини з РФ, — ЗМІ

23 вересня 2023 14:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Велика Британія вже 18 місяців веде таємні перемовини з РФ, — ЗМІ
Будівля британського парламенту в Лондоні. Фото: google
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Останні 18 місяців британські чиновники вели дипломатичні перемовини з представниками Кремля щодо глобальної безпеки на тлі війни на території України. Але це були переговори не про мир.

Про це повідомляє Sky News.

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Про що велися переговори

Таємні зустрічі відбувались у різних місцях, таких як Відень чи Нью-Йорк, в рамках закулісних дипломатичних зусиль. Обговорення торкались проблем безпеки, які впливають на Британію, а також міжнародне товариство, включно з дефіцитом зерна і ядерну безпеку.

Зазначається, що Британія не вела жодних активних мирних переговорів, які були б спрямовані на дипломатичне врегулювання війни на території України. Інформацію також підтвердив високопоставлений британський дипломат, який брав участь в деяких з цих зустрічей.

Ніяких переговорів без України

"Ми підтримуємо контакт і вважаємо, що дуже важливо підтримувати відкритий діалог під час війни в Україні. Ми жодним чином не ділимо частини країни і не укладаємо мирні угоди від чийогось імені, але життєво важливо тримати цю лінію контакту відкритою", — додав він.

Представник Міністерства закордонних справ, Співдружності та розвитку повідомив, що зустрічі з офіційними особами нібито й справді відбувались, однак лише тоді, коли вони були "абсолютно необхідними". Зокрема він відкинув будь-які твердження про те, що дискусії торкались переговорів про припинення війни на території України.

Раніше ми розповідали, в цьому році Велика Британія планує передати Україні десятки тисяч артилерійських снарядів. Загалом для нашої країни держава виділила понад 300 тисяч артснарядів. 

Нагадуємо, завдяки українським морським дронам шляхи постачань військової зброї РФ у Чорному морі перебувають під загрозою. ЗСУ змогли знайти слабке місце Росії.

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