Великобритания внедрила санкции против финансистов иранского Корпуса стражей: подробности
В понедельник, 20 марта, Британия ввела санкции против семи членов иранского Корпуса стражей исламской революции, обвиняемых в нарушении прав человека или оказании им содействия.
Об этом сообщает МИД Великобритании.
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Санкции
Среди тех, кого затронули санкции, были председатель и заместитель совета управляющих кооперативного фонда КСИР, а также трое членов правления этого фонда. Кроме того, в черный список были включены два командира региональных отделений КСИР. Кооперативный фонд КСИР был обвинен в финансировании жестоких репрессий в Иране и других странах Ближнего Востока.
Введенные санкции предусматривают замораживание финансовых активов и запрет на въезд в Британию для указанных лиц. Британский МИД заявил, что они продолжат призывать к ответственности иранский режим и выступать против его нарушений прав человека.
Напомним, что Великобритания ввела санкции против генерального прокурора Исламской Республики Иран. Причиной санкций стала казнь британско-иранского гражданина Алирезы Акбари.
Министерство иностранных дел Великобритании ответило санкциями на вынесенный и исполненный в отношении бывшего замминистра обороны Ирана, который позже получил британское гражданство, Алирезы Акбари.
Под санкции подвергся генеральный прокурор Ирана. Великобритания обещает привлечь иранский режим к ответственности.