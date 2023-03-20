Великобритания внедрила санкции против финансистов иранского Корпуса стражей: подробности

Иранский флаг

В понедельник, 20 марта, Британия ввела санкции против семи членов иранского Корпуса стражей исламской революции, обвиняемых в нарушении прав человека или оказании им содействия.

Об этом сообщает МИД Великобритании.

Санкции

Среди тех, кого затронули санкции, были председатель и заместитель совета управляющих кооперативного фонда КСИР, а также трое членов правления этого фонда. Кроме того, в черный список были включены два командира региональных отделений КСИР. Кооперативный фонд КСИР был обвинен в финансировании жестоких репрессий в Иране и других странах Ближнего Востока.

Введенные санкции предусматривают замораживание финансовых активов и запрет на въезд в Британию для указанных лиц. Британский МИД заявил, что они продолжат призывать к ответственности иранский режим и выступать против его нарушений прав человека.

Напомним, что Великобритания ввела санкции против генерального прокурора Исламской Республики Иран. Причиной санкций стала казнь британско-иранского гражданина Алирезы Акбари.

Министерство иностранных дел Великобритании ответило санкциями на вынесенный и исполненный в отношении бывшего замминистра обороны Ирана, который позже получил британское гражданство, Алирезы Акбари.

Под санкции подвергся генеральный прокурор Ирана. Великобритания обещает привлечь иранский режим к ответственности.