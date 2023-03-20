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Велика Британія запровадила санкції проти фінансистів іранського Корпусу вартових: подробиці

20 березня 2023 23:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Іранський прапор
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У понеділок, 20 березня, Британія ввела санкції проти семи членів іранського Корпусу вартових ісламської революції, звинувачених у порушенні прав людини або надання їм сприяння.

Про це повідомляє МЗС Великої Британії.

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Санкції

Серед тих, кого торкнулися санкції, були голова та заступник ради керуючих кооперативного фонду КВІР, а також троє членів правління цього фонду. Крім того, до чорного списку було включено двох командирів регіональних відділень КВІР. Кооперативний фонд КВІР було звинувачено у фінансуванні жорстоких репресій в Ірані та інших країнах Близького Сходу.

Введені санкції передбачають заморожування фінансових активів та заборону на в'їзд до Британії для зазначених осіб. Британське МЗС заявило, що вони продовжать закликати до відповідальності іранський режим і виступати проти його порушень прав людини.

Нагадаємо, що Великобританія запровадила санкції проти генерального прокурора Ісламської Республіки Іран. Причиною санкцій стала страта британсько-іранського громадянина Алірези Акбарі.

Міністерство закордонних справ Великої Британії відповіло санкціями на винесений і виконаний щодо колишнього заступника міністра оборони Ірану, який пізніше отримав британське громадянство, Алірези Акбарі.

Під санкції підпав генеральний прокурор Ірану. Британія обіцяє притягти іранський режим до відповідальності.

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