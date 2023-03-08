Великобритания ввела санкции против гендерного насилия в нескольких странах

Насилие над женщиной

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли объявил о новых санкциях против гендерного насилия в Иране, Сирии, Южном Судане и Центральноафриканской Республике. Эти санкции являются частью новой стратегии женщин и девочек Министерства иностранных дел по делам Содружества и развития, которая призвана бороться с гендерным неравенством во всем мире.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

Санкции

В пакет санкций входят четыре человека и одна организация, которые являются нарушителями прав человека, особенно женщин и девочек, включая военных, которые наблюдали за изнасилованиями и другими формами гендерного насилия в конфликтах в Сирии, Южном Судане и Центральноафриканской Республике. Также санкции будут наложены на государственные учреждения в Иране, ответственные за соблюдение обязательного дресс-кода для женщин, применяющие силу без должной причины.

Новая стратегия Министерства иностранных дел по делам Содружества и развития призвана бороться с гендерным неравенством во всем мире. Она направлена на устранение растущих угроз гендерному равенству, от конфликтов до гуманитарных кризисов и изменения климата. Эти новые санкции являются одним из множества инструментов, которые использует Министерство иностранных дел, чтобы добиваться равноправия для всех женщин и девочек в мире.

Напомним, что Великобритания и Евросоюз 27 февраля заключили соглашение о прекращении длительного спора по правилам торговли с Северной Ирландией после Brexit, что может решить одну из наиболее болезненных проблем, связанных с выходом страны из ЕС.