Велика Британія запровадила санкції проти гендерного насильства у кількох країнах

Насильство над жінкою

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі оголосив про нові санкції проти гендерного насильства в Ірані, Сирії, Південному Судані та Центральноафриканській Республіці. Ці санкції є частиною нової стратегії жінок та дівчаток Міністерства закордонних справ у справах Співдружності та розвитку, яка покликана боротися з гендерною нерівністю у всьому світі.

Про це повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.

Санкції

До пакета санкцій входять чотири особи та одна організація, які є порушниками прав людини, особливо жінок і дівчаток, включаючи військових, які спостерігали за зґвалтуваннями та іншими формами гендерного насильства у конфліктах у Сирії, Південному Судані та Центральноафриканській Республіці. Також санкції будуть накладені на державні установи в Ірані, відповідальні за дотримання обов'язкового дрес-коду для жінок, які застосовують силу без належної причини.

Нова стратегія Міністерства закордонних справ у справах Співдружності та розвитку покликана боротися з гендерною нерівністю у всьому світі. Вона спрямована на усунення зростаючих загроз гендерній рівності, від конфліктів до гуманітарних криз та зміни клімату. Ці нові санкції є одним із безлічі інструментів, які використовує Міністерство закордонних справ, щоб досягати рівноправності для всіх жінок та дівчат у світі.

Нагадаємо, що Велика Британія та Євросоюз 27 лютого уклали угоду про припинення тривалої суперечки за правилами торгівлі з Північною Ірландією після Brexit, що може вирішити одну з найболючіших проблем, пов'язаних із виходом країни з ЄС.