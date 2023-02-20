Венеция столкнулась с проблемами из-за сильных отливов и засухи - каналы под угрозой

Заливы Венеции

Венеция в последние дни столкнулась с серьезными проблемами из-за сильных отливов, которые поднялись до уровня 150 каналов города, приводя к остановке водных такси, гондол и катеров скорой помощи. Эксперты по погоде говорят, что низкий уровень воды не вызван прямым следствием засухи, но отсутствие дождя ухудшило ситуацию с отливами и приливами.

Об этом пишет Bloomberg.

В Венеции проблемы из-за сильной засухи

Прогнозируется, что уровень воды в канале не поднимется, по крайней мере, до вторника по данным прогностического центра Centro Maree. Кроме того, Италия, как и другие европейские страны, столкнулась с новой волной сильной засухи.

В реках и озерах наблюдается необычно низкий уровень воды. Венеция известна своими разрушительными приливами, которые в последние годы стали более частыми. В 2019 году самый сильный прилив за более чем 50 лет причинил ущерб в размере 1 млрд евро.

Freak low tides leave famous canals of Venice looking like ditches thanks to anticyclone wind system pic.twitter.com/sb7EJZ70bN — DTN NEWS (@DTNNEWUpdates) February 20, 2023

Город начал работу над проектом защиты от наводнений MOSE, который планируется завершить к концу 2023 года.

"Приливные измерения в Венеции в прошлые выходные были более чем на полметра ниже их нормального уровня, а некоторые места были полностью недоступны для судов, включая лодки скорой помощи, в течение нескольких часов", — говорится в сообщении.

Напомним, что природоохранители Франции заявляют, что популяция евразийской рыси может исчезнуть в течение 30 лет. Одной из причин является низкое генетическое разнообразие этого вида.