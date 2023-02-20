Венеція зіткнулася з проблемами через сильні відливи та посуху - канали під загрозою

Затоки Венеції

Венеція в останні дні зіткнулася з серйозними проблемами через сильні відливи, які піднялися до рівня 150 каналів міста, призводячи до зупинки водних таксі, гондол та катерів швидкої допомоги. Експерти з погоди кажуть, що низький рівень води не викликано прямим наслідком посухи, але відсутність дощу погіршила ситуацію з відливами та припливами.

Про це пише Bloomberg.

У Венеції проблеми через сильну посуху

Прогнозується, що рівень води в каналі не підніметься принаймні до вівторка, за даними прогностичного центру Centro Maree. Крім того, Італія, як і інші європейські країни, зіткнулася із новою хвилею сильної посухи.

У річках та озерах спостерігається надзвичайно низький рівень води. Венеція відома своїми руйнівними припливами, які останніми роками стали частішими. У 2019 році найсильніший приплив за понад 50 років завдав збитків у розмірі 1 млрд євро.

Freak low tides leave famous canals of Venice бігають як палички, що мають anticyclone wind system pic.twitter.com/sb7EJZ70bN — DTN NEWS (@DTNNEWUpdates) February 20, 2023

Місто розпочало роботу над проєктом захисту від повеней MOSE, який планується завершити до кінця 2023 року.

"Приливні вимірювання у Венеції минулими вихідними були більш ніж на пів метра нижчими за їхній нормальний рівень, а деякі місця були повністю недоступні для суден, включаючи човни швидкої допомоги, протягом декількох годин", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що природоохоронці Франції заявляють, що населення євразійської рисі може зникнути протягом 30 років. Однією з причин є низька генетична різноманітність цього виду.