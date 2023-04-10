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Верховная Рада просит страны НАТО поддержать Украину во вступлении в Альянс

10 апреля 2023 17:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Верховная Рада просит страны НАТО поддержать Украину во вступлении в Альянс
ВР поддержала проект постановления, призывающий страны НАТО поддержать членство Украины в Альянсе. Фото: Европейская правда
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Верховная Рада Украины поддержала проект постановления, призывающий страны НАТО поддержать членство Украины в Альянсе. За принятие документа проголосовали 352 депутата. 

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Пояснительная записка к проекту постановления указывает на необходимость выполнения решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года по членству Украины. В документе также указывается, что страны-члены должны обратиться к своим правительствам, чтобы принять совместные документы в поддержку приближения Украины к членству в Альянсе. По итогам саммита НАТО в 2008 году было объявлено о согласии на членство Украины и Грузии в Альянсе, однако присоединение было отложено.

Помимо этого нардепы считают, что страны-члены должны обратиться к своим правительствам с просьбой содействовать принятию совместных с Украиной документов в поддержку приближения ее к будущему членству во время весенней сессии ПА НАТО в Люксембурге и Вильнюсского саммита НАТО.

Напомним, ранее мы писали, что в мае Украина ожидает получить неформальную оценку выполнения "кандидатских критериев" для вступления в ЕС.

Как известно, ЕС при предоставлении Украине статуса кандидата определил семь критериев, выполнение которых является обязательным условием для дальнейшего сближения, в частности, для начала переговоров по вступлению Украины в ЕС. Есть только экспертные оценки того, как Украина выполняет эти требования. Официальная оценка со стороны ЕС будет представлена только в октябре.

Также мы писали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба благодарит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за проведение Комиссии Украина — НАТО и вновь заявил, что намерен обсуждать членство Украины в Альянсе.

 

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