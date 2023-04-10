Верховна Рада просить країни НАТО підтримати Україну у вступі до Альянсу

ВР підтримала проект постанови, який закликає країни НАТО підтримати членство України в Альянсі. Фото: Європейська правда

Верховна Рада України підтримала проект ухвали, який закликає країни НАТО підтримати членство України в Альянсі. За ухвалення документа проголосували 352 депутати.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Пояснювальна записка до проєкту постанови вказує на необхідність виконання рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо членства України. У документі також зазначається, що країни-члени повинні звернутися до своїх урядів, щоб ухвалити спільні документи на підтримку наближення України до членства в Альянсі. За підсумками саміту НАТО у 2008 році було оголошено про згоду на членство України та Грузії в Альянсі, проте приєднання було відкладено.

Крім того, нардепи вважають, що країни-члени повинні звернутися до своїх урядів з проханням сприяти ухваленню спільних з Україною документів на підтримку наближення її до майбутнього членства під час весняної сесії ПА НАТО в Люксембурзі та Вільнюського саміту НАТО.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у травні Україна очікує отримати неформальну оцінку виконання "кандидатських критеріїв" для вступу до ЄС .

Як відомо, ЄС при наданні Україні статусу кандидата визначив сім критеріїв, виконання яких є обов'язковою умовою для подальшого зближення, зокрема для початку переговорів щодо вступу України до ЄС. Є лише експертні оцінки того, як Україна виконує ці вимоги. Офіційна оцінка з боку ЄС буде представлена лише у жовтні.

Також ми писали, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба дякує генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу за проведення Комісії Україна — НАТО і знову заявив, що має намір обговорювати членство України в Альянсі.