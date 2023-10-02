Верховный суд США не запретил Трампу баллотироваться в президенты, — CNN

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Верховный суд США отклонил обращение, касающееся ограничения возможности Дональда Трампа участвовать в президентской гонке 2024 года. Решение Верховного суда было принято без дополнительных пояснений.

Об этом сообщает CNN.

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Сообщается, что Верховный суд объявил о том, что не примет к рассмотрению долгосрочный иск, касающийся оспаривания права Дональда Трампа баллотироваться на должность президента в связи с его возможным участием в атаке на Капитолий США 6 января 2021 года.

Инициатором юридического иска выступил Джон Энтони Кастро из Республиканской партии, который планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах.

При этом, основным аргументом Кастро в пользу запрета участия Трампа в выборах явилось его подстрекательство к агрессивному восстанию на Капитолий 6 января 2021 года.

Также сообщается, что основа иска была сформулирована на основе 14-й поправки к Конституции США, которая запрещает лицам, участвующим в бунте или поддерживающим повстанцев, занимать государственные должности.

Напомним, что президент США Джо Байден выступил с жестким заявлением об угрозах для демократии Штатов. Американский лидер вспомнил экстремистские движения в Республиканской партии, которые поддерживает бывший президент страны Дональд Трамп.