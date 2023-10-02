Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Верховный суд США не запретил Трампу баллотироваться в президенты, — CNN arrow

Верховный суд США не запретил Трампу баллотироваться в президенты, — CNN

2 октября 2023 22:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Верховный суд США не запретил Трампу баллотироваться в президенты, — CNN
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brendan McDermid
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Верховный суд США отклонил обращение, касающееся ограничения возможности Дональда Трампа участвовать в президентской гонке 2024 года. Решение Верховного суда было принято без дополнительных пояснений.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

Суд не запретил Трампу баллотироваться в президенты

Сообщается, что Верховный суд объявил о том, что не примет к рассмотрению долгосрочный иск, касающийся оспаривания права Дональда Трампа баллотироваться на должность президента в связи с его возможным участием в атаке на Капитолий США 6 января 2021 года.

Инициатором юридического иска выступил Джон Энтони Кастро из Республиканской партии, который планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах. 

При этом, основным аргументом Кастро в пользу запрета участия Трампа в выборах явилось его подстрекательство к агрессивному восстанию на Капитолий 6 января 2021 года.

Также сообщается, что основа иска была сформулирована на основе 14-й поправки к Конституции США, которая запрещает лицам, участвующим в бунте или поддерживающим повстанцев, занимать государственные должности.

Напомним, что президент США Джо Байден выступил с жестким заявлением об угрозах для демократии Штатов. Американский лидер вспомнил экстремистские движения в Республиканской партии, которые поддерживает бывший президент страны Дональд Трамп

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

None

Выборы в Польше: ловушка, игра на национализме и драма власти

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз