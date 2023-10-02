Верховний суд США не заборонив Трампу балотуватися у президенти, — CNN

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Верховний суд США відхилив звернення щодо обмеження можливості Дональда Трампа брати участь у президентських перегонах 2024 року. Рішення Верховного суду було ухвалено без додаткових пояснень.

Про це повідомляє CNN.

Читайте також:

Суд не заборонив Трампу балотуватися у президенти

Повідомляється, що Верховний суд оголосив про те, що не прийме до розгляду довгостроковий позов щодо заперечення права Дональда Трампа балотуватися на посаду президента у зв'язку з його можливою участю в атаці на Капітолій США 6 січня 2021 року.

Ініціатором юридичного позову виступив Джон Ентоні Кастро із Республіканської партії, який планує висунути свою кандидатуру на виборах.

При цьому основним аргументом Кастро на користь заборони участі Трампа у виборах стало його підбурювання до агресивного повстання на Капітолій 6 січня 2021 року.

Також повідомляється, що основу позову було сформульовано на основі 14-ї поправки до Конституції США, яка забороняє особам, які беруть участь у бунті або підтримують повстанців, обіймати державні посади.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден виступив із жорсткою заявою про погрози для демократії Штатів. Американський лідер згадав екстремістські рухи в Республіканській партії, які підтримує колишній президент країни Дональд Трамп.